备受关注的电热毯、洗地机等产品怎么选？官方消费指南来了

“双十一”来临之际，市场监管总局发布近期受到广泛关注的电热毯、智能坐便器、定制家具、洗衣机和洗地机5类产品消费提示。希望通过介绍产品选购和使用等方面的常识，帮助广大消费者科学购买和使用相关产品，防范可能发生的安全风险。市场监管总局将继续聚焦公众关心关注的消费品，加强产品质量安全监管，切实维护消费者合法权益。

01. 电热毯消费提示

电热毯是用于床上取暖的一种电热器具。秋冬季节气温下降，电热毯因其价格便宜、使用简单、即插即热等优点受到消费者青睐。消费者在购买和使用电热毯产品时应注意以下几点：

一、选购常识

1.正规渠道购买。通过正规渠道选购正规厂家生产的电热毯产品。注意查看产品名称、生产厂厂名和厂址、规格型号、使用说明书、产品质量检验合格证明等产品信息。选择获得强制性产品认证、标注CCC认证标志的产品。

2.检查产品外观。检查电源线及电源接口是否完好无破损，产品表面是否平整柔软，针迹缝合是否牢固，开关或旋钮等部件是否灵活好用。

3.关注产品性能。应选择和使用人数相适宜的产品，优先购买带有控温模式、自动断电等功能的电热毯。

二、使用常识

1.仔细阅读说明书。按照使用说明书正确使用、维护和保存电热毯。在说明书标明的安全使用年限内使用，防止老化引发危险。

2.注意用电安全。加热时间不宜过长。通电后，人不得远离，出门离开时须检查插头是否拔出，做到人走电断。

3.注意使用环境。保持电热毯干燥,使用时不要弄湿电热毯,若意外沾水应及时断电晾干，并检查电路安全；不要放在突出金属物或其他尖硬物上使用电热毯；不要在电热毯上放置其他热源物品。

4.正确清洁。根据使用说明书要求清洁电热毯，并选择阴凉通风处自然晾干。

5.收纳存储。应让电热毯冷却后，再按照说明书要求收纳。避免压置在重物下或置于潮湿的环境中，以防损坏电路。

02. 智能坐便器消费提示

智能坐便器产品是指由电气系统控制，包含温水冲洗、坐圈加热、烘干、除臭等一项或多项功能的坐便器。消费者在购买和使用时应注意以下几点：

一、选购常识

1.正规渠道购买。通过正规渠道选购正规厂家生产的智能坐便器，选择产品名称、生产厂厂名和厂址、规格型号、使用说明书、产品质量检验合格证明等齐全的产品。

2.优先选购获证产品。该产品于今年4月开始实施强制性认证管理，自2025年7月1日起，经过强制性认证并标注CCC认证标志后方可销售。推荐消费者优先选择已获得强制性产品认证、标注CCC认证标志的产品。

3.选择合适产品。选购智能坐便器时，应综合考虑产品的坑距、冲水方式、除菌性能以及是否方便清洗等因素，根据自身需求选择合适产品。

二、使用常识

1.仔细阅读说明书。使用前，应仔细阅读使用说明书，了解产品的各项功能及操作方法。

2.注意用电安全。避免用水冲刷操控面板，不要用湿手触摸电源插座，以防触电、漏电等情况发生；定期检查电源线，如有破损及时更换；长期外出时，注意断电，拔掉插头。

3.定期清洁。定期清洁坐圈、喷头、冲洗系统等部件，以免滋生细菌，保证使用卫生。

03. 定制家具消费提示

定制家具，是根据客户的个性化需求进行测量、设计、制造、安装和服务的家具。近年来，因其量身定制的特点成为在装修房屋时的优先选择。消费者在购买和验收时应注意以下几点：

一、选购常识

1.正规渠道购买。选择信誉度高、经营状态良好、证照齐全的正规商家，确保定制家具的生产、销售主体明确，以便在遭遇消费纠纷时能有效维护自身权益。

2.充分沟通。定制前，与商家或设计师进行充分沟通，清晰准确表达自身需求及预期效果，了解计价方式，明确报价中包含的具体内容、支付货款的阶段与方式等。与商家达成明确共识后，再交付意向金或定金。

3.确定家装材料。定制家具材质应在合同中予以明确，可以要求商家提供板材等材料的检验报告（如板材标注ENF级，则甲醛释放量应≤0.025mg/m3）。同时，注意装饰材料中辅料（包括五金配件）的选择和具体使用位置。

4.确认设计图纸。检查商家提供的设计图中产品尺寸、颜色、板材规格、定制家具内部结构等项目，明确家具与水电气路、墙面、踢脚线、石膏线、开关插座等的关系和处理方式，可要求商家出具效果图并作为合同附件，确认设计图纸无误后再签字。

5.注意合同内容。认真阅读定制家具服务商提供的合同条款，确保产品质量、规格颜色、环保要求、执行标准、交付时间、质保期限、售后规定、计价方式、违约责任等重要内容在合同中均明确约定。

二、验收常识

1.安装前检查。对家具包装情况、数量、颜色、产品质量检验合格证明、使用说明等进行仔细查验和确认。安装过程中发现问题，及时沟通处理。

2.安装质量验收。确定产品符合设计图纸和设计要求，整体结构牢固、零部件结合严密，外观完整、无破损、无污损；接触人体或储物的部位无毛刺、刃口或棱角；推拉构件和柜门等开合顺畅、分缝均匀、无上下错位；家具产品与墙体连接处采取封闭处理等。若家具上使用了人造板部件，非交接面应进行封边或涂饰处理。若家具安装了脚轮，脚轮旋转或滑动应灵活，至少有两个具有锁定装置。

3.验收标准参考。消费者可参考GB/T 43003—2023《定制家具 安装验收规范》资料性附录A对定制家具安装和服务质量进行验收。

04. 洗衣机消费提示

洗衣机是使用电能驱动，依靠机械作用洗涤衣物的器具。消费者在购买和使用时应注意以下几点：

一、 选购常识

1.正规渠道购买。通过正规渠道选购正规厂家生产的洗衣机产品。注意查看产品名称、生产厂厂名和厂址、规格型号、使用说明书、产品质量检验合格证明等产品信息。选择获得强制性产品认证、标注CCC认证标志的产品。

2.关注安全防护功能。有幼龄儿童的家庭选购时应重点关注产品是否具有儿童锁等相关安全防护功能。

3. 关注产品性能。建议选择洗净比数值较高的产品，洗净比是衡量洗衣机洗净能力的重要指标，数值越高表示洗净能力越强。关注产品的能效等级、洗涤容量、附加功能等，选择合适的产品。

二、使用常识

1.仔细阅读说明书。严格按照使用说明书中的操作正确使用。

2.正确放置。洗衣机应放置在平稳且干燥的地方，避免长期受潮导致线路短路或外壳生锈。

3.使用后断电。使用完毕后应及时关闭电源开关，断开电源插头，避免不必要的伤害。

4.加强儿童监护。洗衣机附近不放置椅子、箱子之类便于儿童攀爬的物体；尤其在洗衣机通电、有水或工作状态时，家长应加强监护，避免幼龄儿童接触洗衣机；必要时可加贴儿童安全锁扣。

5.定期清洁。洗衣机密封圈、内筒、洗衣液投放盒等应定期清洁，避免细菌和霉菌滋生。

05. 洗地机消费提示

洗地机是带有动力清洁头，可单独使用水或洗涤剂混合物对地面进行清洁且带有脏污收集功能的清洁器具，按供电连接方式可以分为有线洗地机和无线洗地机。消费者在购买和使用时应注意以下几点：

一、选购常识

1.正规渠道购买。通过正规渠道选购正规厂家生产的洗地机产品。注意查看产品名称、生产厂厂名和厂址、规格型号、使用说明书、产品质量检验合格证明等产品信息。

2.检查产品外观。洗地机应杆件顺直，表面光滑，无擦伤及锈蚀、凹坑等缺陷；塑料件边缘光滑，无毛刺、锐边。

3.选择合适产品。建议优先选择IP防护等级（防水防尘）较高的产品，并根据产品的清洁效果、自清洁效果、续航时间、清水箱容量、污水箱容量、噪音等参数选择合适的产品。

二、使用常识

1.仔细阅读说明书。按照说明书要求安装和使用洗地机产品。

2.电池及充电。应使用原装电池、适配器及充电底座进行充电，若长时间不使用产品，应关闭电源，拔下充电插头。

3.安全使用。对于没有宣称可以大幅度倾斜或平躺使用的洗地机，使用时不要剧烈摇晃、倾斜，以防止水流入电机；避免吸取尖锐、坚硬的物体和火柴、烟头等易燃物品；产品使用时间不宜过长，如果机身过热，应停止一段时间再使用，防止电机过热烧毁。

4.定期保养。使用后应及时清洁污水桶，定期保养洗地机的滚刷和吸口，并清理各部位的灰尘。存放洗地机时，保持环境干爽阴凉，避免受潮和长时间日晒。

5.维修。遇到使用故障时联系专业维修人员进行维修，不要自行拆解和修理电池、适配器及充电底座。