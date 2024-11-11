冬季诺如病毒高发 如何预防？

新华社北京11月10日电（记者侠克）诺如病毒是引起学校和托幼机构等人群密集场所急性胃肠炎的主要病原体，具有较高传染性和快速传播能力，全人群普遍易感，且感染后免疫保护时间短，冬季尤为高发。如何预防诺如病毒？学校应该如何应对？记者采访了北京市疾控中心相关专家。

北京市疾控中心介绍，诺如病毒主要通过粪口途径传播，如摄入污染的食物、水，接触了病人的排泄物或呕吐物，或接触污染的手、物体或用具，以及呕吐物或粪便产生的气溶胶等。特别需要注意的是，牡蛎等贝类可以富集海水中的诺如病毒，为高风险食物。

北京市疾控中心传染病地方病控制所副所长贾蕾说，人感染诺如病毒后可导致急性胃肠炎，一般在12至48小时出现症状，最常见的症状是腹泻和呕吐，其次为恶心、腹痛、头痛、发热、畏寒和肌肉酸痛等；儿童比成人更容易出现呕吐。

“诺如病毒急性胃肠炎为自限性疾病，病情轻微，通常持续2至3天，预后良好。但高龄老人、低龄儿童或伴有基础性疾病的患者恢复较慢，个别病例有发展为重症的可能。”贾蕾说，诺如病毒目前还没有疫苗可预防，感染发病后也没有特效药可使用，以补液和对症治疗为主，但如果脱水严重就需要前往医疗机构就诊。

专家表示，预防诺如病毒感染，家长首先要教育孩子养成饭前便后用香皂认真洗手的好习惯，要注意消毒纸巾和免洗手消不能代替洗手，同时要让孩子加强体育锻炼、均衡饮食、规律作息，以提高身体抵抗力。

另外，要提醒孩子，班级内如有同学呕吐时，一定在老师的指导下迅速有序离开现场，由指定人员在佩戴口罩、手套等防护用具前提下对呕吐物及污染场所、物品等使用含氯制剂规范消毒，减少感染诺如病毒的可能。

北京市疾控中心提示，学校应制定传染病防控方案及应急预案，严格落实晨午检、缺勤登记、病例追踪及复课证明查验等制度。要配备充足、有效的消毒物资及个人防护物资，定期对学校内公共场所如教室、宿舍、食堂、卫生间，重点部位如门把手、楼梯扶手、水池、便器、电梯按钮等进行清洁及消毒。