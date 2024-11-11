从“追豚地图”到“生态指南”

前不久，长江江豚“追豚地图”和“赏豚攻略”发布，详尽汇总了江豚观测点位，精心规划了5条追豚线路，还辅以人文风光讲解和江豚拍照技巧，探索了生物多样性保护和科普教育新形式。

长江江豚被人们称为“微笑天使”，是长江现存唯一的鲸豚类动物，也是国家一级重点保护野生动物。然而，由于栖息地丧失、渔业误捕、水污染、气候变化等原因，江豚种群数量一度急剧下降，2013年被列为“极度濒危物种”。随着长江大保护深入开展，江豚种群数量稳步增长，2022年达到1249头，较2017年增长了23.42%。长江沿岸居民在江边“偶遇”江豚渐成常态，“赏豚攻略”既是满足公众观测需求的实用手册，也是一本人与自然和谐共生的“生态指南”。

“生态指南”，指向的是一条生态优先、绿色发展的道路。党的十八大将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局，党的二十大报告提出“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”。我们走的每一步，都在朝着完善生态文明制度体系、提升生态环境治理能力的方向迈进。

近些年，长江沿江省市把修复长江生态环境摆在重要位置，“共抓大保护、不搞大开发”，长江经济带生态环境保护发生了转折性变化，生物多样性明显增加。放眼神州大地，从热带雨林到青藏高原，从东海之滨到西南腹地，越来越多的珍稀濒危野生动物走进公众视野，新物种、新记录种不断被发现。在长江流域珍稀野生动物摄影展上，奔跑的藏羚羊、微笑的江豚、雪中的金丝猴等珍稀野生动物都在镜头前留下精彩瞬间。有摄影师感慨：“镜头里的‘国宝’越来越多。”

珍稀动物频频露面，尽显自然之美、生态之美，也让更多人认识到生态文明建设一直在路上。党的二十届三中全会《决定》提出：“必须完善生态文明制度体系，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极应对气候变化，加快完善落实绿水青山就是金山银山理念的体制机制。”以更高站位、更宽视野、更大力度来推进新征程生态环境保护工作，处理好发展和保护的关系，我们定能建成青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国，实现人与自然和谐共生的现代化。

（摘编自《湖北日报》，原题为《追豚地图亦是生态地图》）

《 人民日报 》（ 2024年11月11日 05 版）