健康“医”点通
做好保暖工作还是手脚冰凉？不妨试试这几招
陈子源
2024年11月11日08:34 来源：人民网
一降温就手脚冰凉，尤其是女性，就算穿厚鞋袜、盖厚被子也捂不暖。广东省中医院慢性疾病管理科副主任吴一帆在接受人民网采访时表示，这可能不单单是因为天气寒冷或是保暖不够，这与体内阳气不足、不能温煦身体，或者气机郁滞、阳气不能够顺畅通达四肢末端有关。对于这种情况，推荐做好以下6点，有助于在冬日畅通阳气、温煦身体。
(责编：杨曦、吕骞)
陈子源
一降温就手脚冰凉，尤其是女性，就算穿厚鞋袜、盖厚被子也捂不暖。广东省中医院慢性疾病管理科副主任吴一帆在接受人民网采访时表示，这可能不单单是因为天气寒冷或是保暖不够，这与体内阳气不足、不能温煦身体，或者气机郁滞、阳气不能够顺畅通达四肢末端有关。对于这种情况，推荐做好以下6点，有助于在冬日畅通阳气、温煦身体。
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