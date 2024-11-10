强生医疗科技骨科：以临床患者需求为导向 持续推进产品和本土化创新

第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）近日在上海举行。作为进博会“全勤生”，强生聚焦医疗科技和创新制药两大业务板块，携百余款创新产品再次如约而至。进博会上，“人民健康会客厅”邀请强生医疗科技骨科事业部中国区总经理韩伟就骨科创新产品、本土化创新等话题进行分享。

强生医疗科技骨科展台。（受访者供图）

谈及强生医疗科技骨科在本届进博会上的亮点，韩伟分享说：“今年，强生医疗科技骨科业务共展出了11款产品，其中7款新品初次在中国‘上新’，涵盖关节、脊柱、创伤、颌面和运动医学等多个骨科健康领域。”

近年来，强生医疗科技骨科业务始终坚持向更智能、更数字化、更个性化的方向发展。韩伟说：“医患日益呈现的多元化临床需求，是强生医疗科技骨科业务孜孜不倦、勤于创新的动力。近年来，强生医疗科技以服务医患的初心，不断深研技术、产品甚至是疾病边界，产品场景也横贯全生命周期的疾病管理和患者管理，为医患提供了更多个性化解决方案。同时，为加速在骨科领域的战略布局，我们也积极携手本土合作伙伴，持续构建骨科创新业态，在数智化创新上屡获突破。”

“强生医疗科技骨科业务见证了中国市场和百姓健康需求的快速发展，也是中国经济社会现代化发展的贡献者和受益者。”面对中国巨大的市场潜力，强生医疗科技骨科是如何共享中国机遇的？韩伟表示，在做深本土化布局方面，骨科业务将不断培育本土创新研发和高端智能制造能力，打造从端到端的全球供应链体系，以更快、更好地响应本地需求。在加速产品创新、资源下沉方面，强生医疗科技骨科将通过数字化及与本土优秀企业合作等方式，持续加速产品创新，促进优质医疗资源在中小城市和基层下沉，助力患者在家门口就能获得全方位、全周期的高质量医疗健康服务。

韩伟介绍了强生医疗科技骨科在数字化手术领域的探索：“强生医疗科技骨科与国内骨科手术机器人行业领军企业天智航共同研发的全新Viper Prime（TM）天玑脊柱机器人手术整合方案，将强生医疗科技旗下骨科脊柱业务全球先进的微创内植物系统Viper Prime（TM）与天智航天玑手术机器人整合，为临床医生提供更高效智能的服务，惠及更多脊柱病患。”

谈及未来，韩伟说：“强生医疗科技骨科业务将进一步深入本地创新，积极促进同本土供应链和产业链的融合发展，并与本土生态伙伴一同突破创新边界，为中国骨科的未来创造更为广阔的想象空间。”