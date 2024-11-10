山海协作奏响健康之歌 浙江医生走进四川凉山州

中新网宁波11月9日电 党的二十届三中全会提出，深化医药卫生体制改革，促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。从东部沿海的浙江宁波跨越2000多公里，一群医者正带着新使命走进四川西南部的大山深处。

近日，响应上级号召，宁波大学附属第一医院派出第一批省级医疗队，来到四川省凉山彝族自治州开展巡回医疗第一站工作。

越西县地处凉山彝族自治州北部，群山环绕，距州府西昌有近3个小时的车程。巡回医疗队致力于通过基层义诊、开展疑难手术、集中授课、教学查房、病例讨论、建立专病库等形式，推动优质医疗资源下沉，建立当地医疗服务能力提升长效机制。

巡回医疗队到达越西县后，希望让急危重患者和疑难手术患者首先摆脱长距离转运的困扰，在县内解决病痛，创下多项“全县第一例”。

由于饮食习惯和生活方式的原因，泌尿系统结石是当地的高发病，仅在2023年，越西县医院就接诊了超过2000例结石患者。巡回医疗队抵达当地医院才半个小时，宁波大学附属第一医院泌尿外科专家杨斌斌就已经在手术室准备就绪。他要为一名前列腺重度增生合并膀胱多发结石患者“一站式”解决病痛。

前列腺增生和复杂膀胱结石一期的同时处理，需术中精准定位，对操作要求很高。以往此类患者在县医院需通过多次手术治疗，创伤大、恢复慢。

“我们这次使用的是‘膀胱结石碎石取石术+前列腺增生等离子电切术’，优势在于创伤很小，术中出血少，安全性高，可以同时清除膀胱结石和前列腺增生组织，患者术后恢复很快。”杨斌斌带领当地医疗团队仅用1个小时，就同时处理患者前列腺增生和膀胱结石两个问题，填补越西县“一站式”泌尿结石治疗的空白。

除了手术治疗，巡回医疗队专家还在各学科通过集中授课、教学查房、病例讨论、建立医疗规范等方式加强县医院临床专科服务能力建设，提高医院综合管理水平。

宁波大学附属第一医院消化内科专家徐磊在胃肠镜精查带教中，诊断出当地第一例自身免疫性胃炎。“当地大部分消化科医生对这类疾病没有充分认识，通过讲解讨论，可以避免长期误用药物以及漏诊导致出现的恶性贫血及周围神经病变等并发症，对后续治疗有很大的意义。”徐磊说。

自启动以来，巡回医疗队已在越西县人民医院完成门诊300余人次、住院查房病人200余人次、手术带教27人次，开展手术41例，开展消化道诊疗、腹腔镜技术等专题培训6场，指导开展内窥镜下鼻腔泪囊吻合术、半椎板切除减压椎管内肿瘤切除术、白内障超声乳化联合人工晶体植入术等新技术3项，参与制定医疗流程及制度5项。

只有走进凉山乡村的“最后一公里”，走到百姓身边，才能从根源发现健康问题。几天前，在越西县城神龟广场，巡回医疗队用一场大型义诊拉开了“上山下乡”的序幕。

此后，巡回医疗队配备体检专车，携带眼科裂隙灯等设备先后来到郑家湾村、大花镇卫生院开展医疗服务和健康科普，累计服务百姓700余人次，共发现巨大肝脏占位、胆囊结石、肾结石严重脊柱疾病、白内障、翼状胬肉等多例患者，帮助乡亲发现健康隐患。

其实早在2021年，宁波大学附属第一医院就与凉山彝族自治州甘洛县、越西县、喜德县建立协作管理，开展组团式帮扶。3年时间，宁波大学附属第一医院实施医疗帮扶、教学帮扶、科研帮扶三步走模式，从提升急救能力、品牌学科、五大中心建设等多角度，按照两地同质化、边输血边造血的理念提升当地医疗健康服务水平。

“我们要将宁波以及浙江的优质医疗技术和成熟的管理体系移植到这里，帮助凉山州建立一支带不走的医疗队伍，让百姓在家门口就能满足健康需求，这是我们一如既往的帮扶理念和宗旨。”宁波大学附属第一医院院长孙杰说。（张煜欢）