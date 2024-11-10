第二届湖南（廉桥）中医药产业博览会开幕 专业市场变展馆

中新网邵阳11月9日电 第二届湖南(廉桥)中医药产业博览会9日在湖南邵东市廉桥镇开幕。该博览会将中国排名第四且唯一设在乡镇的中药材专业市场作为展示区，设置2万平方米主场馆，打造一场集展览展示、学术交流、招商推介、供需对接、产业协作于一体的中医药行业盛会。

邵东市地处湘中腹地，中药材种植已有2000多年历史，被誉为“中国玉竹之乡”“中国中药材之乡”，现有中药材资源2062种，总蕴藏量651.3万吨，国家重点植物资源200余种，道地药材28种，居湖南首位。今年1至9月，该市中药材一二三产业总产值达52.3亿元。

廉桥中药材市场素有“南国药都”之称，本次博览会以“振兴中医药产业，弘扬中医药文化”为主题，采用“线上+线下”与“主场馆+市场区”相结合的会展模式，华润三九、中国中药、九芝堂等知名医药企业，与廉桥中药材市场1200家门店一同参展。

博览会期间，将举办湖南省建设国家中医药综合改革示范区推进会、道地药材地理标志产品标准发布、中医药项目签约、南国药都(廉桥)中药材交易会、湖南名中医坐诊及中医药文化体验活动、湖南省医药行业协会中药饮片产业分会年会、药膳品鉴等系列活动。

湖南省卫生健康委党组书记、主任李小松表示，湖南充分发挥地缘优势、资源优势、人才优势，加强中药材溯源体系建设，积极培育湘产药材知名品牌，做大做强“湘九味”中药材产业集群，建设一批中医优势学科、中药材大市场、中医药大市场，持续提升国家中医药综合改革示范区建设成效，加快实现中医药大省向中医药强省的跨越式发展。

作为南方地区重要的中药材集散地，廉桥被列为湖南中医药千亿产业链的发展重心、辐射重心。邵东以中医药产业链强链、延链、补链为主攻方向，提升产业专业化水平，推动中药材产业高质量发展。目前，邵东市有中药材及中药饮片规模企业53家，并建成集商品集散、仓储物流、加工配送、电子商务为一体的“智慧药市”。

同时，依托廉桥中药材市场，邵东市投资60亿元建设廉桥医药产业科技园，以功能食品、中药材深加工、医疗机械为生产主体，打造集仓储物流、电商、研发、检测功能于一体的现代中医药产业园区。全市实施药材增效工程，推动中药产业强劲发展，形成“加工高端化、种植规模化、市场便捷化”的良好势头。

邵东市委书记李国军表示，邵东始终以“振兴中医药产业、弘扬中医药文化”为己任，积极对接国家战略，抢抓全省千亿中医药产业建设的历史机遇，致力于打造“三化一流”营商环境，坚持品质为基，科技为翼，全面推进“中药材+”战略，推动中医药产业与其它领域深度融合，全力打造中医药产业新生态。（付敬懿 邓星照）