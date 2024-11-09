冬季如何远离呼吸系统疾病？怎样预防诺如病毒感染？| 时令节气与健康

冬季，老年人和幼儿如何远离呼吸系统疾病？

△中国疾病预防控制中心研究员 彭质斌

儿童的免疫系统还不健全，老年人免疫功能相对较弱，在保持良好的个人卫生习惯、环境清洁卫生等基础上，建议重点加强以下防护措施：

一是尽早开展疫苗接种。接种疫苗可以减少感染，降低重症的发生风险。

二是在呼吸道传染病高发的季节，老年人和幼童应尽量避免前往人群密集、环境密闭的场所，如果必须要去，建议科学佩戴口罩。

三是加强对老年人、幼童的日常健康监测，一旦出现发热、咳嗽相关症状，应及时就医。如果家庭成员患有呼吸道传染病，要尽量避免近距离接触，尤其是接触家中的老年人和幼童。家长带有发热、咳嗽等症状的患儿就诊时，应做好患儿和自身的健康防护，避免交叉感染。

怎样预防诺如病毒感染？

△中国疾病预防控制中心研究员 彭质斌

诺如病毒急性胃肠炎全年均可发病，秋冬季高发。建议大家做到以下几方面：

一是注意手卫生。饭前、便后或者加工食物前，一定要按照正确的洗手方法，用肥皂和流水洗手，消毒纸巾和免洗消毒剂是不能代替洗手的。

二是注意食品和饮水安全。加工处理食品时，应做到生、熟分开。蔬菜瓜果要彻底洗净，烹饪食物要彻底煮熟，特别是对于贝类海鲜食品。不要饮用生水。

三是减少接触。诺如病毒急性胃肠炎患者在有症状期间和症状消失后的2~3天内，要尽量避免和他人接触，因为此时仍具有传染性。在患病期间和症状消失后2~3天，避免给他人准备食物，避免从事照护等工作。

四是要做好消毒工作。在发生呕吐时，应尽快疏散集中的人群，做好通风，同时使用含氯消毒剂对污染的环境和物品进行规范的消毒处理。

五是增强自身抵抗力。保持规律作息、合理膳食、适量运动等，提高身体的抵抗力，减少感染。

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会