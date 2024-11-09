我国科学家创出基于人工智能的肿瘤中西医防治新方法

精准预警肿瘤发生并进行有效干预对降低肿瘤发生率至关重要。人工智能时代，如何让具有“治未病”特色理论与丰富实践的中医更好地在肿瘤防治上发挥作用？清华大学北京市中医药交叉研究所所长、欧洲科学与艺术院院士李梢带领团队历经20余年研究，创出基于人工智能的肿瘤中西医防治新方法AI-TWM，并在胃癌早期防治上取得良好的示范应用效果。

这一肿瘤防治方法学上的重要成果为肿瘤早期防治研究和传统医学研究提供了新的视角，并于近日在美国癌症研究协会旗下权威期刊《癌症发现》上发表。

图为基于AI的肿瘤中西医防治新方法AI-TWM。（受访者供图）

据悉，AI-TWM的核心在于利用基于生物网络的人工智能算法，系统发掘与肿瘤发生风险相关的中西医宏观模态特征，构建了中西医特征的肿瘤风险智能预警模型，实现肿瘤发生高风险人群的精准辨识。同时，通过团队自创的网络药理学分析方法，系统辨识肿瘤发生及干预机制的分子网络，并以该网络为靶标，从传统中药中发掘能有效抑制肿瘤发生的药物。

“我们通过集成系列自主原创的高精度智能预测算法，结合临床与实验验证，实现了中西医表型-组织-细胞-分子-中西药物多层次网络关联的全景式解析，构建了中西医药的分子网络导航系统，破解了长期以来中药成分复杂、病证复杂及其相互关联复杂导致中医药‘复杂性’原理难以阐释的难题。”李梢说。

据他介绍，通过此方法，团队还建立“胃癌极早期中西医智能与精准防治体系”，采集并解析50余万例胃炎癌转化中西医临床数据，并通过解析多层次生物网络，发现胃癌风险预警相关中西医特征以及“胃癌极早期细胞”。目前，该体系已在我国多个胃癌高发区和50多家医院推广应用，助力国家慢性病综合防控示范区建设，使肿瘤“治未病”成为可能。（记者魏梦佳）