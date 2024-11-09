中国疾控中心提醒：多地诺如病毒感染增多 传播途径多样

近日，北京、河南、浙江、广东等多地疾控部门发布提醒：诺如病毒引起的急性感染性腹泻已进入发病高峰期。中国疾控中心相关专家介绍，诺如病毒是引起急性胃肠炎常见的病原体之一。诺如病毒急性胃肠炎全年均可发病，秋冬季高发，又名“冬季呕吐病”。

专家介绍，诺如病毒急性胃肠炎传染性强，传播途径多样，主要通过摄入被诺如病毒污染的食物或水、吸入患者呕吐时产生的气溶胶、接触患者粪便或呕吐物，以及间接接触被粪便或呕吐物污染的物品和环境等感染。托幼机构、学校等人群聚集场所易引起聚集性疫情。感染后常见症状包括呕吐和腹泻，其他症状有恶心、腹痛、头痛、发热、畏寒和肌肉酸痛等；儿童感染后以呕吐为主，成年人则以腹泻为主。诺如病毒急性胃肠炎多为自限性疾病，目前尚无特效药物和疫苗可用。多数症状较轻，无须治疗，休息2到3天即可康复，期间可以适当口服糖盐水或补液盐补充流失的水分。对于婴幼儿、老年人，特别是伴有基础性疾病的老年人，如果出现频繁的呕吐或腹泻，导致脱水等较严重症状时，应及时治疗。

中国疾病预防控制中心研究员彭质斌提醒：饭前、便后、加工食物前应按照正确的洗手法，用肥皂和流水洗手；用消毒纸巾和免洗手消毒剂不能代替洗手。加工处理食品时应生熟分开；蔬菜瓜果应彻底洗净，烹饪食物要煮熟，特别是贝类海鲜类食品；不饮用生水。诺如病毒急性胃肠炎患者在症状期间和症状消失后2到3天内，尽量避免与他人接触。发生呕吐时，应尽快疏散人群，做好通风，用含氯消毒剂对污染的环境和物品进行规范消毒处理。