重庆市：数字化再提升 就医更便捷

随着智慧医疗的不断发展，重庆市各医疗机构加快探索数字化医疗服务新模式，让优质医疗服务不断延伸、下沉，为群众提供更加方便快捷的就诊服务。

为了缓解住院难问题，重庆市第十三人民医院率先试点“全院一张床”改革，建立了临床支持中心，对全院床位实行归集化管理，医院整体床位使用效率得到显著提升，同时缩短了患者的住院时间，减轻了就医负担。

在重庆市江津区，越来越多的市民感受着信息化赋能带来的就医新体验。10月15日，一位老人因瘫痪卧床，髋部出现破溃感染现象，急需治疗。家属立即在重庆大学附属江津医院（江津区中心医院）互联网平台线上下单，预约到家护理，为老人解了燃眉之急。

数据多跑路，群众少跑腿。近年来，重庆大学附属江津医院立足患者就医需求“多点发力”，在入院环节，建成“一站式入院准备中心”，让患者享受灵活预约住院、减少术前等待、优化检查预约等诸多便捷服务，将入院时间由平均24小时缩短至2小时，提高就医效率。同时，优化就医全流程，开展“护士站结算”“慢特病一站式办理”、病案复印邮寄等便民服务。

数字化浪潮在重塑传统就医流程的同时，也推动医疗资源向基层和边远地区延伸。2023年，重庆市奉节县人民医院远程影像中心推出“远程预约检查”。依托覆盖全县的县域远程影像诊疗中心数据平台，奉节县村社患者可在家门口医院预约该院CT、MRI等医学影像检查，同时享受基层医疗机构收费和报销标准。2023年，该服务为基层患者节约就医费用200余万元。

重庆高新区公共服务局依托卫生健康数据云平台建设，在2020年率先建成区域HIS（医院信息管理系统）云、区域PACS（影像）云、区域LIS（检验）云系统，建成远程诊断、公卫等多个服务平台，将全区乡镇卫生院、社服中心纳入系统，实现医疗服务、公共卫生服务、医疗保障和综合管理系统的信息共享，数字医疗服务让越来越多的基层群众享受到了“智慧医疗”带来的便利。