上海七届进博会采购近200台大型医用设备 助力提升医疗技术

中新网上海11月8日电 (记者 陈静)第七届中国国际进口博览会上海交易团配套活动“上海市级医院大型医用设备集中采购签约仪式暨新品首发式”8日举行。上海申康医院发展中心(简称：申康中心)、市级医院代表与跨国医疗器械厂商及外贸代理机构代表共同签署了大型医用设备集中采购协议书。

据悉，经过公平、公正、公开的招评标流程，部分市级医院成功完成了前期工作，共签约采购了14台进口大型医用设备。这些中标设备均来自国际知名的大型跨国公司，包括荷兰飞利浦、德国西门子、瑞典医科达等，涵盖了PET-CT、MRI、DSA和直线加速器等尖端医疗设备。

自2018年首届进博会成功举办以来，申康中心充分发挥进博会平台优势，组织上海市级医院广泛参与，大力引进国际先进医疗技术和设备。至今为止，上海各市级医院已累计通过进博会平台采购大型医用设备近200台。

据悉，为了在进博会平台推出最为优秀的产品，申康中心广泛开展新品征集活动，经过多轮行业专家的严格评审，最终筛选出影像类、人工智能类、外科手术类等6款新品在进博会现场进行发布，包括具备高场磁共振成像和生物学引导自适应放疗功能的医科达磁共振引导放射治疗系统；融合了CT、MRI和DSA技术的联影医疗uOR魔方复合手术室；结合多模态血管内超声技术的波科AVVIGO+系统等。

据悉，高端医疗装备的引入直接促进了上海市级医院医疗技术的提升。2024年前三季度，上海市级医院四级手术、微创手术量分别占到手术总量的31.69%和26.52%，较2019年同期分别增长了120.88%和158.44%。

依托进博会平台，上海的市级医院积极与国内外一流医疗机构、医药企业建立常态化交流合作机制，通过与企业搭建医工融合创新平台、建立医工融合共同体等方式，一方面鼓励医务人员瞄准重大疾病开展科研攻关，不断激活临床研究资源、提升优质科研实力；另一方面促进越来越多国际专家参与产品研发工作，推动国际一流医药企业推出更多符合中国临床特点的新产品。

据悉，在引入全球高端装备的同时，申康中心和上海市级医院充分利用自身临床优势，不断加强自主研发，逐步实现临床创新与临床医疗服务的双重升级。为推动临床创新成果的产业融合落地，今年，在上海市委、市政府的支持下，申康中心牵头组建成立上海临床创新转化研究院，以市场化方式进一步激发医务人员临床创新动力，打通市级医院临床创新与转化的关键链路，促使市级医院更好地聚焦医疗服务和临床研究，推进高水平研究型医院建设。

同日，在以“医学装备创新助力生物医药产业，加速形成新质生产力”为主题展开的高端对话上，4位业界知名专家从不同视角出发，共同探讨了医学装备创新对医院高质量发展的推动作用以及如何进一步开发临床资源，助力打造全球生物医药重大战略产业高地等。