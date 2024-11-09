惠氏营养品七度亮相进博会：多元营养方案引领母婴新风尚

11月5日，第七届中国国际进口博览会在上海国家会展中心隆重开幕，本届博览会以“新时代，共享未来”为主题。惠氏营养品第七次参展，携旗下大贸及跨境明星品牌启赋系列、惠氏S-26系列亮相这一国际盛会，展示其强大的产品阵容和多元化的婴幼儿营养方案。

启赋开启HMO新纪元 科学延续母乳营养

母乳一直被视为婴幼儿成长发育的黄金标准。启赋自诞生以来，始终推崇母乳、研究母乳、学习母乳，并通过亲和人体科技还原自然，在营养素配比、分子层面及活性功能层面模拟母乳，打造出一系列在科技和品质上均卓越的产品。

此次进博会上，启赋再次展现其在婴幼儿营养领域的前沿地位。启赋系列的多元细分品类满足了不同消费者的需求，精准呵护宝宝的成长发育。

以母乳中仅次于乳糖和脂肪的第三大固体成分、也是母乳中的首要活性免疫营养——HMO为例，在这个新兴赛道，此次展出的启赋蕴淳、启赋蓝钻和启赋液态奶，以及跨境版启赋未来和启赋双萃中均含有HMO，有助于增进宝宝胃肠道健康、增强免疫力、促进生长发育，从而延续母乳的天然保护力。

惠氏S-26以科学实证助力早期脑发育

惠氏S-26秉承百年惠氏严谨创新的制药精神，自1961年诞生以来，始终致力于婴幼儿早期营养和大脑发育研究。

今年6月，在香港举行的全球CONNECT脑营养科学研究峰会上，由惠氏营养品联合9大权威机构共同进行的CONNECT研究终期成果发布，证实了“CONNECT智慧营养组合”（脑磷脂群、DHA、AA、维生素B12、叶酸和铁）在促进婴幼儿大脑髓鞘化中的关键作用，以及对婴幼儿神经发育和脑连接产生的积极影响。

在本届进博会上，惠氏营养品展示了其在婴幼儿脑发育领域的研究成果——惠氏S-26铂臻，为婴幼儿的大脑发育提供了更多有针对性且高效的营养支持。

惠氏携手科技，践行“在中国，为中国”战略

自1986年进入中国市场以来，惠氏营养品始终秉持“在中国，为中国”的战略布局，致力于为中国家庭提供科学创新、品质卓越的母婴营养品。惠氏营养品连续七年参展进博会，体现了其扎根中国市场的坚定决心。

惠氏营养品大中华大区总裁裘晔在本届进博会上进一步表达了对深耕中国市场的信心：“未来，我们将继续秉承‘百年卓越，惠泽新生’的品牌理念，为下一代提供科学的创新营养解决方案。”