第十五届中国血管论坛在北京举行

近日，由首都医科大学附属北京安贞医院、解放军总医院第一医学中心、复旦大学附属中山医院、海峡两岸医药卫生交流协会血管外科分会、中国研究型医院学会血管医学专业委员会、北京博瑞血管健康公益基金会共同主办的第十五届中国血管论坛在北京举行。专家代表共聚一堂，积极献策建言，助力血管疾病防治工作及血管外科高质量发展。论坛现场，人民健康与中国血管联盟共同启动人民好医生“血管外科服务计划”。

第十五届中国血管论坛开幕式现场。

“自2008年创办以来，中国血管论坛始终秉承‘强化基础诊疗、规范临床操作、服务一线医生、跟踪重大研究、全面展现国内外血管疾病诊疗领域最新进展’的宗旨，致力于推进我国血管外科规范化诊疗，积累循证医学数据，推广血管外科新理念、新技术、新器材的应用。如今，论坛在心内科、肿瘤介入、血透通路、内分泌科等领域也形成了较大的影响力和品牌效应。”第十五届中国血管论坛执行主席、首都医科大学附属北京安贞医院血管中心主任陈忠说。

“首都医科大学附属北京安贞医院血管外科拥有智慧病房、导管室和杂交手术室（又称复合手术室）等完备的基础设施，自成立以来，成功救治了众多高危疑难病例，展现出强大的医疗服务和救治能力。”首都医科大学附属北京安贞医院常务副院长周玉杰说，近日，医院被北京市政府评为创新转化试点单位，未来将与位于北京市通州区的新院区协作互补，为血管外科发展贡献力量。

“血管外科是外科学的一个重要分支，主要针对除脑血管、心脏血管以外的外周血管疾病的预防、诊断和治疗。我国血管外科虽起步较晚，但在一代又一代专家的共同努力下，血管外科医疗质量显著提升，科研创新取得突破，人才引育富有成效。”北京医学会血管外科分会名誉会长、首都医科大学附属北京安贞医院主任医师吴庆华说。

“作为人体血液的运输通道，遍布全身的血管是名副其实的生命之河，往往一处不起眼的病变都可能造成生命的‘决堤’。”中华医学会外科学分会血管外科学组名誉组长、中山大学附属第一医院前院长王深明认为，血管外科领域的探索犹如浩瀚宇宙，医者肩负重任，要不断开拓创新，运用前沿的技术和理念，突破现有思维的局限，提升医疗服务能力，守护百姓健康。

中华医学会外科学分会血管外科学组名誉组长、复旦大学附属中山医院前院长王玉琦勉励血管外科青年医师，“做人要知足，做事要知不足，做学问要不知足”。“血管疾病原则上可能出现在身体任何一个部位，这就要求医生的专业素养不仅要‘精’，更要‘全’。医生的职业生涯，一直伴随着困难和挑战，要成为一名合格的医生，必须一直保持学习的势头，贯穿职业生涯始终。”他说。

“中国研究型医院学会是以探索和建设研究型医院为目标的社会组织，致力于临床与科研融合发展、推广先进经验、组织高水平学术会议、构建科研创新生态，制定行业技术标准、促进创新成果落地、在全国范围内推动研究实验室建设等。”中国研究型医院学会副秘书长马良介绍说，未来，学会将继续关注血管外科领域的热点、难点问题，促进学术交流与合作，为推动我国血管外科事业的高质量发展贡献智慧。

“海峡两岸医药卫生交流协会自成立以来，广泛团结海峡两岸和港澳地区医药卫生工作者，搭建交流平台，为包括血管外科在内的各专科发展注入源源不断的动力，已成为深化两岸卫生健康融合、发展两岸医药卫生事业的重要社会力量。”海峡两岸医药卫生交流协会会长王立基说，血管外科作为大外科领域的新兴学科，正面临着技术革新和多学科交叉融合的机遇与挑战。未来，协会将助力培养血管外科基层人才，推动医疗资源下沉，惠及更多患者。

论坛现场，人民健康与中国血管联盟共同启动人民好医生“血管外科服务计划”。该计划将通过医生培训、打造线上线下科普阵地、举行学术会议等方式，多措并举助力血管健康知识普及，提高人民群众健康素养。