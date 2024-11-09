专家热议：提升基层社区眼底病早筛能力 构建眼健康基础防护网

《“十四五”全国眼健康规划（2021—2025年）》提出，持续推进眼科相关医联体建设，推动眼底照相筛查技术逐步覆盖基层医疗卫生机构，探索建立“基层检查、上级诊断”服务模式，提升眼底病、青光眼等眼病诊治能力。11月5日，在第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）上，人民健康发起了“多方携手共创美丽视界 眼底早筛进社区关爱行动”，将通过健康科普、眼底筛查、专家咨询等方式，普及眼底疾病知识，帮助社区居民进行眼底疾病早筛。现场，专家学者、罗氏眼科、爱尔眼科等各界力量围绕眼健康相关话题展开讨论。

人民健康发起“多方携手共创美丽视界 眼底早筛进社区关爱行动”。

“眼底病是一类多病种的眼科疾病，病因复杂且危害很大，是导致失明的主要疾病之一。早期发现、及早治疗是应对该类疾病的关键。”现场，中国疾控中心慢病中心主任吴静说，疾控系统作为保障人民健康的重要力量，肩负着重大责任和使命。在促进国民眼健康方面，不断着力构建眼底疾病的早筛早诊早治体系建设，不断加强眼健康科普教育。下一步，中国疾控中心慢病中心将持续以科普工作为主要抓手，持续加强科研能力，进一步做好信息化建设顶层设计，凝聚合力、多措并举，进一步提高人民群众眼健康水平，持续推进我国眼健康事业高质量发展。

首都医科大学附属北京同仁医院副院长魏文斌以“关爱社区‘五高’ 早筛早诊共筑美丽‘视’界”为题进行分享。魏文斌认为，我国眼底病防治面临几个主要问题：一是专业眼底医生的缺乏，低知晓率及低设备配备率导致部分眼底病患者错过黄金治疗期；二是基层患者数量广、社区患者认知低、社区筛查能力有待提高。对此，魏文斌建议，要提升基层社区居民特别是高血糖、高血压、高血脂、高体重、高尿酸血症“五高”人群的早筛早诊意识及知识，尤其要学会如何通过“阿姆斯勒表”开展眼底病的自测。

“早筛、早诊、早治是避免眼底病进展为失明的关键，而眼底病防治的主要难点也在于此。一方面是广大人民群众对眼底病的认知程度不足，错过了最佳治疗时机，承受额外的经济负担；另一方面，眼底病专业医疗资源十分稀缺。”爱尔眼科医院副总裁冯珺说，作为眼科连锁医疗机构，爱尔眼科拥有一批专业的眼底病专家，有遍布全国的眼科医疗网络。爱尔眼科将积极承担社会责任，支持参与关爱行动，助力提升眼底病防治科普，推动优质医疗资源下沉，让更多患者得到早诊断、早治疗。

罗氏制药中国全国市场准入副总裁罗丹介绍说，眼底病具有隐蔽性和高发性等特征，往往容易被忽视，早期发现与治疗对于维护视力、提升生活质量至关重要。“罗氏希望在政府机构与医疗机构的专业指导与帮助下，与公益组织等各界通力协作、提供支持，通过系列科普讲座、免费筛查活动等公益形式，将‘阿姆斯勒表’带进千家万户，让更多居民了解眼底病，让更多患者早日得到更精确的诊断与更优的治疗，助力全民眼健康”。

在圆桌讨论环节，爱尔眼科医院集团黑龙江省区总院长彭绍民、首都医科大学附属同仁医院赵琦、石湖荡镇社区卫生服务中心李德尚以及爱尔眼科医院集团健康教育中心总监伍晋弘，围绕“眼底病基层筛查能力提升”“社会合力共同提升社区防盲成效”进行了经验交流。