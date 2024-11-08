新华鲜报｜再减负!这些“又贵又常用”的检查检验项目价格将下调

新华社北京11月8日电 题：再减负!这些“又贵又常用”的检查检验项目价格将下调

新华社记者徐鹏航

同一个检查检验项目，不同省份价格相差几倍；到医院开几个检查，动辄上千元……这样的经历让一些患者直呼“检查检验太贵了！”

为回应这一群众关切问题，国家医保局近日统一部署各省开展医疗服务价格规范治理，推动一些量大价高的检查检验项目合理下调价格，减轻患者看病就医负担。

国家医保局官网截图。

“又贵又常用”的检查检验项目将被重点关注。

目前，全国各省份普遍有2000多个检查检验项目，部分项目价格在不同省份差异很大。

“以血栓弹力图试验为例，有的地方360元/次，有的地方只要100元/次，相差好几倍。”国家医保局有关负责人介绍，这背后的原因主要是一些检验试剂或设备的采购成本虚高，导致“一地区一价”“一方法一价”。

此次医保部门聚焦地区价格差异大、采购成本差异大、费用占比高的检验项目，选取血栓弹力图试验、糖化血红蛋白测定、B型钠尿肽测定和N端B型钠尿肽前体测定4个检验项目开展第一批价格规范治理。

给出价格“锚点”，助推合理降价。

检查检验项目作为医疗服务的重要组成部分，由政府制定收费上限，具体价格水平由各省和有价格管理权限的地市医保局制定。

如何指导各地合理降价？

国家医保局根据集采降价情况，结合不同地区价格比较情况，分析检验项目的试剂、设备采购成本，统计各省份检验项目价格的中位数、众数等具有代表性、指导性的水平，提供给各省份作为开展本地价格治理的参考“锚点”。

“这样既能覆盖物耗成本，为回报检验人员的劳动付出留出空间，同时有利于促进地区间价格相对协同均衡。”国家医保局有关负责人说。

按照部署要求，现行价格高于预期目标价的，将直接下调至预期目标价附近，部分省份也可根据经济发展状况、人均收入水平、群众支付能力等情况上下浮动确定实际执行的价格水平。

目前，部分省份已率先执行，为患者减负。

国家医保局最新消息显示，截至11月1日，全国31个省份均已发文下调项目价格，其中上海、江西、青海等省份已率先执行。初步测算，单个项目平均降价超40元，直接减轻了患者和医保基金的负担。

国家医保局有关负责人介绍，未来一段时期，国家医保局将根据检查设备、检验试剂采购成本下降情况，分批开展检查检验价格规范治理。

同时，对于降低检查检验价格腾出的费用空间，将指导符合调价的省份按一定比例用于护理、门诊、手术等项目价格的专项调整优化，也为支持满足临床急需的高水平真创新留出费用空间，让更多新技术、新设备、新耗材加快进入临床应用，让医疗科技造福于民。