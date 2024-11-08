积极探索慢性髓系白血病诊疗新路径

什么是慢性髓系白血病？如何创新技术手段，为这一疾病诊疗带来更多选择？近日，华中科技大学同济医学院血液病研究所所长胡豫、血液科主任医师黎纬明做客人民好医生客户端，围绕相关话题展开交流。

胡豫介绍说，慢性髓系白血病简称“慢粒”，是一种以髓系增生为主的造血干细胞恶性疾病，是慢性白血病中最常见的类型之一。它可能发生在各个年龄段人群，临床表现为外周血粒细胞显著增多，并出现脾脏明显肿大，自然病程包括慢性期、加速期和急变期三个阶段。

“近年来，随着相关靶点被发现和新药问世，慢性髓系白血病逐渐从致命的恶性肿瘤转变为可以长期管理的慢性疾病。”胡豫说，尤其是费城染色体和BCR-ABL融合基因的发现，使这一疾病的首选治疗手段从传统的化疗和骨髓移植转变为酪氨酸激酶抑制剂（TKI）的应用。

“医院还应关注患者的心理需求，给予他们更多的包容与支持。”黎纬明介绍说，针对慢性髓系白血病，华中科技大学同济医学院附属协和医院建立了以规范化管理为基础的“诊疗服务+慈善帮扶+志愿服务”立体式服务体系，将诊疗服务、慈善帮扶、志愿服务融入诊前、诊中、诊后整个流程中。此外，医院还开展了线上线下相结合的系列科普，举行丰富多彩的院内文体活动，帮助患者建立积极的心态。

今年4月，由胡豫、黎纬明牵头，组织国内15家医院共24位专家翻译的国际权威著作《慢性髓系白血病》（第二版）出版。该书由欧洲慢性髓系白血病研究组和欧洲白血病网组稿，全球53位知名慢性髓系白血病专家参与编写，全面、详细地介绍了慢性髓系白血病的诊疗基本理念和最新的进展。

“我国目前尚无权威的慢性髓系白血病学术专著出版，而国内外相关指南只涵盖了大量诊疗概念，针对不同患者个体化管理的细则，并无系统性梳理。”在胡豫看来，《慢性髓系白血病》（第二版）的出版，将对慢性髓系白血病患者及医务工作者提供宝贵的参考资料。由于我国慢性髓系白血病患者的中位发病年龄较低，胡豫建议读者重点关注书中关于药物经济学的思考、TKI疗效及不良反应监测与处理等内容。

胡豫认为，未来慢性髓系白血病防治应以落实规范化诊疗、强化同质化管理为着眼点，进一步加强国内医院与国际一流医疗机构合作，鼓励和支持医院参与国际多中心临床试验，通过学术交流等方式，引入前沿诊疗技术，加大新药品研发力度，整合优质医疗资源，惠及包括慢性髓系白血病患者在内的更多人群。