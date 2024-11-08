高规格肺癌防治会议在深举行 自主研发早筛技术成果获转化

11月6日，深圳国际肺癌防治创新交流会议在深圳大鹏新区举行。本次交流会以“突破边界，共创未来”为主题，汇聚了国内外众多肺部健康研究领域专家学者，共同探讨肺癌早筛及防治的新成果新进展，助力建设健康中国。

中国工程院院士钟南山在致辞时表示，肺癌在早期往往没有明显的症状，而一旦出现症状，往往已经错过了最佳的治疗时机。因此，通过早期的多层面筛查，及时发现肺部异常并进行多方面的评估，对于肺癌的早期防治至关重要。

“肺癌防治是一项长期而艰巨的任务，需要政府、医疗机构、科研机构和企业的共同努力。”钟南山希望通过此次会议，能够加强各方之间的合作与交流，共同推动肺癌防治技术的进步和应用。

钟南山院士对多方合作的倡议，在本次会议上有了回响。深圳市人民医院与深圳泽医细胞治疗集团在会议上签订科技成果转化协议，将深圳市人民医院胡立夫科研团队的“血液六重定量荧光PCR技术”在深圳泽医细胞治疗集团进行实际转化落地。此外，院企双方还将共同建设肺结节诊治分中心。

据介绍，此次科研成果转化将进一步推动肺结节的精准诊治，为更多患者提供个性化的治疗方案。通过整合院企双方的优势资源，肺结节诊治分中心将致力于提高肺结节的检出率和诊断准确性，为患者提供更加全面、专业的医疗服务。

据悉，2018年，深圳市引入来自诺贝尔医学奖评审机构——瑞典卡罗林斯卡学院的海外“孔雀计划”团队，落地深圳市人民医院，重点推进肺癌甲基化早筛项目。经过五年潜心研究，卡罗林斯卡学院教授胡立夫带领的孔雀团队在肺癌早筛及防治领域取得了国际领先的成果。其自主研发的“基于六道荧光定量PCR技术的早期肺癌筛查”技术，可有效提高用血液筛查早期肺癌的精准度，血液检查的结果和肿瘤组织样品的测试的结果的一致性为96%，为结节癌变的精准预警和精准干预提供了先进的技术手段。

据深圳泽医细胞治疗集团董事长兼CEO白宗科介绍，该集团早在2016年便创新性地提出了 “五网连筛”癌症超早期筛查方案。泽医肺癌早筛中心首席科学家胡立夫团队研究的“基于六道荧光定量PCR技术的早期肺癌筛查”技术，正是“五网连筛”方案中的关键一环。

胡立夫在交流会上发表了题为《基因甲基化对肺癌早期检测及良性结节鉴别的意义》的演讲。他深入剖析了基因甲基化作为肺癌早期检测标志物的巨大潜力，并探讨了其在区分良恶性肺结节中的实际应用，为肺癌的早期诊断开辟了新思路。

肺部健康领域专家云集深圳，源于深圳对肺癌这一“健康杀手”的高度重视。近年来，深圳肺结节防治从基层宣教到科研攻关均取得了不俗成效，业已成为国内肺结节防治领域的创新中心。

自2016年起，国家癌症中心已推动“城市癌症早诊早治”项目在深圳落地。2021年，深圳全面启动“智惠百万早期肺癌工程”。2023年1月，《深圳经济特区细胞和基因产业促进条例》出台，这是全国首部细胞和基因产业专项立法，有利于推动细胞和基因产业实现高质量发展，不断增进公众的健康福祉。

值得一提的是，此次会议的举办地深圳市大鹏新区，依托优质自然资源和粤港澳大湾区建设机遇，正在大力发展生物医药、大健康等特色产业，打造深圳东部医疗卫生高地。

大鹏新区党工委委员、管委会副主任何志梅在致辞中提到，截至2023年，大鹏新区共有生物医药相关企业200多家，国家高新技术企业30家，建有坝光生物家园等专业产业园区8个，拥有泽医细胞、绿诗源、资福药业等重点企业，未来要将大鹏打造成为具有国际影响力的生物医学创新高地。（中国日报深圳记者站王旭）