新材料“编织”生产生活新图景

第七届中国国际进口博览会首次设立新材料专区，集中展示了电子材料、生物材料、特种材料等领域的高附加值产品。在新材料专区，既能看到“老朋友”，又能看“新朋友”。他们在这里发布“硬核”产品，展现创新实力。

“这是我们全球首发的产品——智慧路面标识漆。与传统路面标识漆相比，它的亮度更高。”立邦涂料（中国）有限公司前沿技术研发副总监卢俊彪指着新材料专区展出的智慧路面标识漆向科技日报记者介绍，智慧路面标识漆可明显提升道路标线的能见度。在60公里/时的车速下，这款漆能让司机提前8秒到10秒做出反应。另外，汽车激光雷达可识别用这款漆画出的路面标识。

立邦中国区首席执行官钟中林说，他对“进博效应”充满期待，希望促成更多业务合作。

进博会“全勤生”AGC集团携智能出行、绿色能源、卫星通信等领域的产品亮相新材料专区。其中，激光雷达前挡风玻璃格外引人关注。

这块玻璃看似平平无奇，其实内藏玄机。“激光雷达发出的红外线会让车内温度升高。这款玻璃可阻止红外线射入车内。除此之外，玻璃采用曲面设计，可减少雷达信号衰减。”AGC集团展台工作人员董平告诉记者。

在深圳御光公司展台，一款由新材料制成的3D透明显示屏吸引了记者的目光。这个显示屏是网状中空的，网格中每个十字交叉处都有一个LED灯。

“这款显示屏安装很便捷，可以把它贴在玻璃表面或将其悬挂起来，也可以把它直接安装在建筑物外立面。此外，与传统显示屏相比，这款显示屏可节约70%的能源。”深圳御光公司国内营销中心副总经理常莉琴说。

在东丽（中国）投资有限公司展台，记者看到一款用多种新材料制成的汽车智能中控台。驾驶员不用碰触它，仅用手势便能进行导航、温度调节等操作。

“汽车智能中控台显示屏的制作材料——Raybrid是一种低电阻电极材料。这种新材料配合中控台内置的传感器，可让用户实现隔空操作。”东丽（中国）投资有限公司展台工作人员说。