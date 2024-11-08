医学领域多学科专家共议医疗热点激发创新思维

中新网上海11月7日电 (记者 缪璐)正在此间举行的第七届进博会上，“中国医生·创享健康未来”主题活动7日在辉瑞展台举行，该活动通过医学专家的深入交流，为医疗热点提供全新视角，激发创新思维。

来自肺癌、血液肿瘤、儿科、抗感染、皮肤科等多学科专家学者围绕推动肿瘤规范化均质化诊疗、常见病的诊疗新理念、基层医疗卫生事业发展、助力健康领域高质量发展等话题展开交流。

交流讨论中，肿瘤诊疗规范化、均质化成为热议话题。随着医学技术快速发展，肺癌的生存率有了大幅提升，但肺癌仍高居我国恶性肿瘤发病率、死亡率首位。《2022年中国恶性肿瘤疾病负担情况》预估，2022年我国新发肺癌病例数约106万，而因肺癌死亡的人数高达74万。

复旦大学附属中山医院胸外科主任医师徐松涛指出，肺癌患者基数庞大，ALK阳性非小细胞肺癌(NSCLC)虽占比不高，但每年新发病例数仍不容忽视，且多发于年轻、不吸烟患者中，有约25%-40%的ALK阳性晚期非小细胞肺癌(NSCLC)患者在初诊时已发生脑转移，面临延长生存期与提高生存质量的双重挑战，因此，规范化的诊疗尤为重要。

哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军表示，血液肿瘤是起源于造血系统的恶性肿瘤，通常具有恶性程度高、治疗复杂等特点，在肿瘤治疗全面进入精准时代的今天，一些血液肿瘤如多发性骨髓瘤的治疗也在不断探索新的靶点。此外，推广治疗指南、提升基层医疗机构的治疗水平是实现全国范围规范化、均质化诊疗的关键，通过知名医院专家对基层医生的帮扶带教，可以有效提升基层医院的肿瘤诊疗能力。

作为县级医院院长，川北医学院附属三台医院院长周立远表示，通过县域肿瘤防治中心建设项目等，搭建了推动县域综合诊疗能力提升和临床路径规范化的平台，帮助参加培训的县域肿瘤病理等学科医师提升了诊疗规范性，很好地促进了基层医生水平同质化发展。此外，随着辉瑞等企业对县域医疗的关注和支持，一些创新药品在县域也变得可及，基层患者也能“用得上”创新药物。

此外，如何助力医疗健康领域的高质量发展也成为医疗专家们关注的话题。上海市皮肤病医院副院长史玉玲表示，随着环境和生活方式变化等影响，中国皮肤疾病患病率不断升高，如被称为“头号疾病”的特应性皮炎(AD)，这一自身免疫系统性疾病在中国近十年来增长迅速。但往往被大众视为“只是一种皮疹”，未能得到充分有效的治疗与帮助。随着皮肤科领域的科学探索不断深入，以高选择JAK抑制剂为代表的创新药物出现为中重度特应性皮炎患者提供了新的治疗选择，以解决困扰患者的“快速缓解瘙痒”和“改善皮损”等众多迫切治疗需求。

时值秋冬季节，儿童呼吸道疾病高发，很多呼吸道疾病会给儿童、老年人等高危人群带来严重的健康威胁，特别需要关注的是肺炎、流感和呼吸道合胞病毒感染。复旦大学附属儿科医院感染传染科副主任曾玫呼吁，这些重要常见的呼吸道疾病可以通过接种疫苗来预防，尤其是婴幼儿、老年人、慢性基础性疾病患者需要及时接种疫苗减少患病概率，预防进一步造成重症的风险。

谈及呼吸道感染，复旦大学附属中山医院感染管理科副科长高晓东表示，引起呼吸道传染病的病原体包括细菌、病毒、衣原体和支原体等。病毒则主要包括流感病毒、新冠病毒等。在目前秋冬交替的呼吸道传染病高发时期，尤其需要保持警惕，遵循科学指导，及时应对症状。

另外，一些容易被患者忽视，导致延缓治疗和病情日益加重的常见病发病率也在显著上升。浙江大学医学院附属第二医院神经内科主任医师刘恺鸣指出，偏头痛是全球第二大常见的神经系统失能性疾病，具有高患病率、高度失能性以及高疾病负担等特点，严重影响患者的健康与生活。中国偏头痛领域过去很长一段时间都面临着创新药物匮乏、公众疾病认知率低、患者就诊率低等情况。由于没有特异性药物，很多患者只能靠止痛药来缓解头痛，临床上存在着巨大的未被满足的医疗需求。2024年初新一代小分子降钙素基因相关肽(CGRP)受体拮抗剂口崩片瑞美吉泮的上市打破了既往偏头痛治疗的瓶颈。(完)