立冬膏方开炉熬制 中药香飘进博会

中新网上海11月7日电 (记者 陈静)11月7日，恰逢立冬节气，冬季养生季开启。膏方是沪上民众冬令进补的“主角”之一。当天，上海知名中医医院的膏方开炉制作。

上海中医药大学附属曙光医院(下称曙光医院)冬令膏方正式开炉熬制。该院膏方制剂室内，近60只紫铜锅整齐摆放，药师们用竹搅片翻动着紫铜锅里的药材，蒸腾的热气裹着浓郁的草药香。

今年膏方的药香飘到了第七届进博会的现场。7日，在进博会非遗客厅，曙光医院传统医学科主任窦丹波教授和治未病中心主任张晓天教授向世界宾朋展示海派膏方文化和其中蕴含的养生智慧。

曙光医院院长房敏对记者介绍，2013年“海派膏方文化”被列为上海市非物质文化遗产。作为这一非遗项目保护单位，曙光医院率先成立了上海市非物质文化遗产“海派膏方文化”工作室，积极探索研究与推广联动的非遗传承创新模式。工作室持续开展海派膏方文化的调查、挖掘、收集、整理，充实项目文字和图片基本档案。对与膏方历史发展情况相关的各类传承谱系、手稿、出版物、研究文献、工作记录等档案资料进行重点关注，内容丰富，拥有不同历史时期的影像和资料。

“民间素有‘三九补一冬，来年少病痛’的说法。”上海市名中医、上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院(简称：岳阳医院)血液内科首席专家周永明主任医师对记者表示，膏方具有滋补强身、抗衰延年、防病治病等多种功效。在冬季使用膏滋药加强相关脏腑的化生能力，充实一年中消耗的精、神、气、血、津、液等，在充实正气的同时，可祛除病邪，达到延缓衰老、减轻疾病的目的。

一早，岳阳医院的膏方制作间内热气腾腾：随着浸泡6个多小时的第一批膏方药材正式入锅，100口紫铜锅的炉火熊熊燃烧，经过老药工们的不断搅拌，一阵阵浓郁的药香扑面而来，制作间内的温度一会儿就达到了40℃……

上午10时许，第一批膏方的“头汁”煮好了。中药师朱晓春介绍，取出药汁后，要继续煎煮、压渣提取“二汁”，“头汁”“二汁”合并放置在容器中沉淀。为什么要压渣？这位老药师称：“很多有效成分都含在药渣里，只有榨得干干净净，才能让定制者最大化获益。”

岳阳医院院长周嘉介绍，“岳阳膏方”是由几代中医薪火相传、积累了名医专家临床经验创立的传统中医特色品牌，深受民众喜爱，现在每年基本要制作2万料。(完)