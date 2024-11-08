龙头医药企业进博会上亮“大招”

从世界之最到国货之光，从宛如一间房屋的大型仪器到需要放大镜才能看清楚的精密设备，无不是全球首展、中国首发的医疗行业最新技术……

每年进博会上，医疗器械及医药保健展区总是龙头企业云集，“高精尖”技术扎堆，备受世界各地的采购商关注。

北京青年报记者了解到，今年医疗器械及医药保健展区以“健康中国，美好生活”为主题，吸引世界各地260余家企业参展，汇聚全球十大医疗器械企业、十一家世界500强制药企业，着力展示创新药械研发、生物医药技术、跨界数字化诊治等医疗领域新质生产力。

现场

医疗器械展区变身“体验区”

今年，各家医疗器械企业更是为了让观众近距离了解到产品的“高精尖”，纷纷用VR、等比实物模拟等方式，让“零基础”的观众也能体验一把医生操作手术时的感觉。

“你可以试试，看看通过这套设备是不是能一下就看清楚。”在博士伦展台，一位观众在现场工作人员的指导下，正在操作一款全数字化手术可视化设备Seeluma。“比起以往的设备，这款数字化设备不仅能看得‘清’，还能看得‘深’，因为眼球是个立体的形状，而此前的设备大多是平面图形，更考验操作医生的临床经验。在这套设备的辅助下，年轻的眼科医生也能更快地进行手术操作。”现场工作人员表示。

众多医疗器械巨头的展台上，首展、首发高精尖设备成了可以让观众都能尝试操作的“科普”产品。操作遥控滚轮就能控制机械手探入模拟胸腔，体验一把操作微创手术的感觉；戴上特殊的眼镜，再将导管镜探入南瓜，一幅南瓜立体结构图就呈现在眼前；还有各种手术室解决方案，将多种治疗“重型”设备集纳在一起，俨然就是一个完备的手术室……

为了能让观众体验到新设备、新技术的智能化，除了让观众体验医疗器械模拟操作外，更多的医疗器械企业展台，VR眼镜成了一种标配。“这是我们用作医疗培训的设备，让一些新手医生能在虚拟情景下，先熟悉设备的操作。”

亮点

AI智能系统让病灶“就在眼前”

本届进博会多家医疗器械巨头带来的新设备，均搭载了AI智能系统，辅助医生做出精准判断，更快找到病灶，以减少手术时间、手术创口等，让原本一些靠医生多年经验才能下判断的手术，靠新技术辅助，让病灶“就在眼前”。

雅培推出的最新一代搭载人工智能平台Ultreon 2.0的光学相干断层成像系统（OCT）在今年进博会上首秀。“左边是造影图，右边是OCT，只要拖动鼠标，就能让OCT的图像跟造影图有机地结合在一起，图像不仅能从平面变立体，还能通过AI技术看到血管钙化斑块的厚度、角度等信息，”雅培展台工作人员介绍称，该系统为术者实施经皮冠状动脉介入手术（PCI）提供精准的腔内影像信息和全程自动化辅助支持，消除术者主观偏差，改善临床结果并提升患者满意度。

不仅是雅培，本次进博会上，西门子医疗在中国首次展出人工智能旗舰心血管超声系统Acuson Origin，其AI功能在拥有20亿张心脏影像的全球最大心脏图像数据库中进行了训练，可提供5600多项AI自动化超声测量。Acuson Origin的全流程AI解决方案、高清图像质量、便捷智能操作和多样化的检查途径，减少不同年资医生检查的差异性，提高诊断结果的准确性和一致性，同时满足各类心脏疾病临床及科研需求。

肖特集团首次展出了肖特MINIFAB NEXTERION，被称为生物芯片实验室，只需要一个血液样本就可以产生诊断信息，并形成自动化血型分型和抗体分析的诊断。肖特集团中国市场部总监王悦华在接受北青报采访时表示，在不远的未来，微型生物芯片可以毫不延迟地识别艾滋病毒或乙型肝炎等疾病，并且在不需要医生的情况下快速有效地匹配捐献者和接受者之间的血型。“我们希望通过进博会这一平台，来测试这款产品在国内的前景，也希望能找到可以合作的客户，尽快将这一产品引进中国。”

转化

进博会药、械新技术加速落地

对于药械公司来说，进博会这一平台让创新药和创新医疗器械引入国内大大提速。

雅培在第五届进博会“首秀”的AVEIRTM VR单腔植入式无导线心脏起搏器现已在中国正式获批上市。而全球首个获批且目前唯一同时获得国家药品监督管理局、欧盟CE、美国FDA认证的HeartMate 3植入式左心室辅助系统也获批上市，并于近日迎来首批植入。

西门子医疗大中华区副总裁、影像诊断系统负责人黄毅在接受北青报记者采访时表示，进博会对创新医疗器械的获批起到很大作用。他表示，以全球首款光子计数CT NAEOTOM Alpha为例，它用了不到两年的时间就走完了从技术首秀到获批上市的全流程——2021年第四届进博会在中国完成全球同步首秀；次年该设备获准进入国家药品监督管理局（NMPA）创新医疗器械特别审查程序；2023年10月，NAEOTOM Alpha正式获批在中国上市。历届进博会以来，西门子医疗加快了本土化的步伐，已累计推出超过120款本土制造的产品，全面实现了影像设备产品线的国产化，并将供应链本土化率提升至80%以上。

尽管此次进博会还未结束，罗氏制药已经决定，明年继续参加第八届进博会。7年来，通过进博会的舞台，由罗氏制药研发出的诸多创新药在中国获批，也让无数的国内患者获益。不仅是罗氏，在此次进博会上，默沙东展台上特设了一个区域，集中展示在中国境内已获批的近30种药物和疫苗，覆盖肿瘤、糖尿病、抗感染、罕见病、麻醉等领域，进博会的溢出效应让这些“展品变商品”。

据了解，诺和诺德在本届进博会首展的全球首个胰岛素周制剂诺和期（依柯胰岛素注射液）将于本月底在中国商业上市，用于治疗成人2型糖尿病，开启胰岛素治疗周制剂时代。而在去年进博会上，诺和期药曾以临床研究文献的形式展出，仅一年时间，就从文献变为展品，实现从展品到商品的成长“三级跳”。文/本报记者 张鑫