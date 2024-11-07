如何选择儿童牙膏产品 中消协发布提示

人民网北京11月7日电 （记者郝帅）记者从中国消费者协会获悉，2024年下半年，中国消费者协会对市场上常见销售的25款儿童牙膏产品进行了比较试验，样品分别从线下、线上多渠道购买。本次试验委托中国检验检疫科学研究院化妆品技术中心对样品中的含氟量、有害成分、发泡剂、防腐剂进行了测试。综合试验结果，25款儿童牙膏均未检出试验选定的有害成分（二甘醇、乙二醇、甲醇、二噁烷、游离甲醛）和防腐剂（羟苯丙酯、羟苯丁酯、苯扎氯铵），所检氟含量、发泡剂也均符合国家标准限量要求。

本次比较试验的25款儿童牙膏样品均表现出良好的安全性，但在选购和日常实际使用中，中消协建议广大家长注意以下几点：

1.正规渠道购买产品。建议家长在正规销售网点、商超、平台选购包装完好、标识清楚齐全的产品，以防购买到假冒伪劣产品。根据《牙膏监督管理办法》，牙膏按照化妆品生产质量管理规范的要求组织生产，消费者要特别关注外包装上是否有“小金盾”标志。

2.关注产品标签标识。家长在选购时，首先要查看产品外包装的标签标识是否齐全，尤其注意进口牙膏产品必须有以规范化汉字书写的中文标签。其次，重点关注适用年龄、宣称功效、成分等标识，建议购买刺激性低、发泡量少且适合孩子年龄的产品。3岁以下儿童尽量选择无氟产品，如选择含氟产品，建议每次使用量以豌豆大小为宜，避免吞咽牙膏。

3.查看产品宣称功效。按照《牙膏备案资料管理规定》，儿童牙膏可以宣称的功效仅限于清洁、防龋。同时，标识“适用全人群”“全家使用”等词语或者利用商标、图案、谐音、字母、汉语拼音、数字、符号、包装形式等暗示产品使用人群中包含儿童的产品，按照儿童牙膏管理。消费者在选购时应仔细观察，防范误导。

4.注意牙膏使用期限。购买牙膏时，注意牙膏盒或者牙膏管尾的限制使用日期，不要购买过期或将要过期的牙膏产品。另外，已经开封的牙膏最好在一两个月内用完，开封的牙膏暴露在空气中的机会越多，接触细菌的几率也就越大，越容易变质。