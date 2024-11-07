飞利浦贾博瑞：持续看好中国市场 携多款新品亮相进博会

第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海开幕。飞利浦今年以焕新的品牌形象亮相，依托进博会开放窗口，发布了全新的品牌宣言——“创新于心，关怀众享”，致力充分释放创新活力，让高质量的健康关护惠及中国以及世界各地人群。

飞利浦进博会展台。（受访者供图）

“得益于进博会强大的溢出效应，飞利浦往届参展的诸多新的健康科技产品得以加速落地中国，惠及了广泛的地区与人群，为飞利浦‘创新于心，关怀众享’的承诺奠定了坚实的基础。”飞利浦全球首席执行官贾博瑞说，“进博会不仅为我们搭建了展示前沿创新产品的宝贵平台，还提升了我们的品牌声誉，助力我们触及更广泛的客户群体，深化了品牌与客户、消费者之间的联系与合作。因此，参加进博会，既是赴一场寻求商业合作的盛宴，更是利用这一高地塑造品牌价值、巩固各方联系的战略之举。”

“飞利浦一直将中国视为至关重要的市场。中国展现出的蓬勃发展态势，是驱动企业成长的关键引擎之一。”贾博瑞介绍，飞利浦（中国）致力于支持“健康中国”战略，为各大医院量身打造符合其临床诊疗与科研需求的解决方案，凭借先进的成像系统、信息解决方案及产品，不断深化与当地客户的合作关系，致力于在精准诊断、介入治疗及智慧医院建设等领域，助推医疗水平的全面提升。

为更好地服务中国市场，飞利浦聚焦本地化创新研发、生产制造、服务提供及合作拓展，依托在中国设立的三个创新中心，为战略实施提供强有力的支撑。贾博瑞说：“在中国，我们所开展的业务与研发的产品，约有90%均直接服务于中国市场，这充分彰显了我们对‘在中国，为中国’战略的坚定践行与执着追求。”

贾博瑞表示，未来飞利浦将继续推进“中国制造”实践，并充分依托本土生态系统，为专业市场和消费市场精心打造更多贴合本土需求的解决方案，帮助患者获得更加优质的医疗服务。