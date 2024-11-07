雅培亮相第七届进博会 以创意健康空间展创新生命科技

医疗健康公司雅培再赴“中国之约”，以“科技星河 健康无限”为主题亮相第七届中国国际进口博览会。在医疗器械及医药保健展区打造的创意健康空间中，雅培全方位展现涵盖诊断、医疗器械、营养品和药品等领域的前沿科技和创新成果，汇聚健康“星”科技赋予生命的坚韧力量，让中国的医疗机构，医护人员与大众获得更优质的健康产品和服务，为中国医疗健康行业的高质量发展注入向“新”力。

作为全球医疗健康领域的创新者，雅培通过进博会展示的数百款创新生命科技中已有不少陆续落地中国市场，从展品变为中国大众用得好的医疗健康产品。其中，关于第五届进博会“首秀”的AVEIRTM VR单腔植入式无导线心脏起搏器现已在中国正式获批上市，为心动过缓的患者带来了全新的治疗选择；首个获批且目前唯一同时获得国家药品监督管理局（NMPA）、欧盟CE、美国食品药品监督管理局（FDA）三大权威认证的HeartMate 3TM植入式左心室辅助系统也获批上市，并于近日迎来首批植入，为中国晚期心力衰竭患者提供新治疗选择，提高存活率和生活质量。同时，雅培国产免疫模块Alinity i和自动化流水线GLP也正式上市，助力“中国智造”的创新诊疗资源覆盖更多地区。

作为进博会的“老朋友”，雅培此次在展台上继续集中展示以患者为中心的全球首秀首发创新科技，助力大众拥抱无限健康可能：

瞬感2持续葡萄糖监测系统，为新一代持续葡萄糖监测系统。通过传感器和手机应用程序，可实时查看葡萄糖水平，便于糖尿病患者的日常血糖管理。新增蓝牙传输和可选高低血糖警报功能，当葡萄糖水平过高或过低时会提醒用户，稳准兼备守护血糖健康。

AVEIRTM DR双腔植入式无导线心脏起搏器*，首款真正实现同步的双腔无线起搏器，通过雅培特有的i2iTM通讯技术实现房室两个设备间的互联通信，用于治疗心动过缓。

TriClipTM经导管三尖瓣夹及可操控导引导管*，首款可用于治疗三尖瓣反流或三尖瓣心脏瓣膜渗漏的微创经导管修复系统，为严重三尖瓣反流患者提供了低风险、微创的治疗选择。

EnSiteTMX EP System三维心脏电生理标测系统，多种领先技术赋能精准标测，帮助医生实现更高精度的心律失常诊断和治疗决策支持。这款产品已于近期完成了首批手术，为中国医师与患者带来精准高效的房颤治疗体验。

光学干涉断层成像系统（含UltreonTM2.0软件）*，凭借人工智能（AI）为医生提供精准信息和指导，可同步提供光学相干断层扫描（OCT）的图像和血管造影信息，帮助术者实现经皮冠状动脉介入治疗（PCI）手术的效率提升和结果优化。

i-STAT创伤性脑损伤测试卡片*，可在15分钟内获得实验室品质的检测结果，帮助临床医生在受检者身边快速评估疑似轻度创伤性脑损伤或脑震荡。

Alinity m全自动实时荧光核酸扩增分析系统，为临床医生和患者提供更快速、更可靠的分子检测结果，具备效率高、灵活性强、操作便捷等特点。

安素倍佳，科学营养配方，添加两大有助肌肉健康的营养成分—CaHMB（β-羟基-β-甲基丁酸钙）和乳清蛋白，帮助补肌肉并减少流失。

除了带来前沿创新的重磅展品外，雅培通过主题沙龙、健康科普等丰富的展台活动，倡导公众树立主动健康的观念，提高健康素养，助力应对中国老龄化人口和日益增加的医疗挑战。雅培特别设置了皇马互动专区，展示雅培和皇家马德里足球俱乐部及其基金会的全球创新合作。双方携手推动营养和科技结合的创新发展，帮助专业足球运动员拥有更好运动表现，助力全球更多人获得所需的营养支持，生活得更精彩美好。参观者可以在这一专区中享受趣味观展体验，共“营”精彩人生。

雅培核心诊断业务全球副总裁陈迎表示：“雅培相信，创新与合作将进一步推动发展和健康获益。多年来，进博会已成为一个绝佳的互动交流平台，助力企业与政府以及众多行业伙伴深入沟通，不断探索合作的新机会。我们很高兴继续通过进博会向大家全面展示创新成果并且见证这些健康解决方案覆盖更广泛的地区，助力更多人过上更美好的生活。”