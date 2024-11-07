OSIM傲胜亮相第七届进博会

11月5日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在国家会展中心（上海）开幕。OSIM傲胜携新品“会按摩的沙发”uDiva SOFA沙发天后、“养身科技代表作”uDream 5感养身椅等亮相进博会。

本届进博会上亮相的新品uDiva SOFA沙发天后，是OSIM傲胜“按摩沙发系列”的最新成员。它不仅搭载了OSIM傲胜的养身科技，还能够灵活组合成为一人座、双人座、三人座，适应多样化家居环境，满足消费者不同的家居需求。作为OSIM傲胜首款搭载养身科技的智能按摩沙发，uDiva SOFA沙发天后通过PPG科技（光电容积脉搏波技术），可以实现科学监测压力，从而定制真正适合你的养身按摩程序，监测、追踪和管理，呵护身心健康。

企业相关负责人表示，近年来，中国消费者健康意识不断增强，重视以更健康的生活方式以及先进的健康产品和服务来提高生活质量。养生消费趋势为健康产业带来了巨大的市场潜力和发展空间，OSIM傲胜也凭借其在养身科技领域的深厚积累，不断深耕、开拓养身科技领域下的更多可能性。

OSIM傲胜北亚区品牌管理营销副总经理林晓慧认为，进博会是企业把握市场脉动、展示创新成果的舞台，也是OSIM傲胜与各行各业、与广大消费者沟通的坚实桥梁。进博会的影响力和溢出效应源源不断地为OSIM傲胜在华发展注入活力。OSIM傲胜会继续深耕养身消费市场，不断探索、研发更加适合中国消费者的产品，通过科技创新为消费者提供更加丰富和高质量的健康生活选择。

林晓慧表示，45年用心耕耘、不断精进，OSIM傲胜始终坚持将消费者需求放在首位，持续推动技术革新和提升服务品质，发挥自身优势、协同更多合作伙伴共同推动养身科技领域的创新与发展。未来，OSIM傲胜将继续倡导健康的生活方式，借助创新产品和卓越服务，激励并改善人们的身心健康，过上更健康、更幸福的生活。