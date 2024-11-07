中国慢性病毒性肝炎流行现状研究成果报告会在京举行

11月5日，中国肝炎防治基金会在京举办“中国慢性病毒性肝炎流行现状研究成果报告会”。国家卫生健康委科教司、宣传司、国家疾控局传防司、国家卫生健康委医药卫生科技发展中心有关处室负责同志和工作人员，中国肝炎防治基金会、中华预防医学会领导，世界卫生组织驻华代表处官员，课题组主要成员，肝炎防治专家、医药和疫苗行业、媒体代表出席了会议。

病毒性肝炎严重危害我国人民群众健康，造成了沉重的疾病负担。我国政府将乙肝防治作为国家卫生事业的一项基本任务，积极推动了新生儿接种乙肝疫苗等防治策略。为了确切掌握全国不同时段、不同人群全国慢性病毒性肝炎（乙型和丙型肝炎）流行状况，评价乙肝疫苗预防接种效果和存在的影响因素，为国家制订防治策略提供详实的科学决策依据，及时调整、完善防治技术方案，不断地提升防治效果，国家“十三五”传染病专项设立了“中国慢性病毒性肝炎流行现状研究”（课题编号：2017ZX10105015），课题历时4年，在全国31个省（市、自治区）抽样调查91896人，已经按程序结题，研究论文已在国际著名医学期刊《柳叶刀》子刊《区域健康-西太区》（The Lancet Regional Health Western Pacific）发表。

课题负责人、中国疾控中心原主任、中国肝炎防治基金会理事长王宇介绍，我国卫生行政部门自1992年以来共组织了四次全国人群乙型肝炎等有关疾病血清流行病学调查。本项目是第四次全国调查，阐明了我国慢性病毒性肝炎（乙型和丙型肝炎）流行规律、特点和疾病负担。

本次会议主要发布了乙型肝炎流行现状的研究成果，研究结果显示，2020年我国1至69岁人群乙肝表面抗原流行率为5.86%，1至4岁人群乙肝表面抗原流行率为0.3%，估算我国现存乙型肝炎病毒感染者约7500万人。课题组主要专家分别从流行病学和临床医学角度报告了课题成果，介绍我国慢性乙型肝炎防治现状，并解读了主要结论的科学和社会意义。中国疾控中心免疫规划中心郑徽研究员介绍，与1992年相比，中国一般人群和1至4岁儿童乙肝表面抗原流行率均显著下降（1992年一般人群和1至4岁儿童乙肝表面抗原流行率分别为9.75%和9.67%，到2020年分别降至5.86%和0.3%，分别下降39.9%和96.9%）。首都医科大学附属北京友谊医院贾继东教授介绍，调查对象中，约60%的15岁及以上乙肝病毒感染者已经知晓自身感染状态，高于既往估算值；在已知自身感染的调查对象中，38%符合抗病毒治疗标准，但只有17%接受了抗病毒治疗。

国家卫生健康委科教司二级调研员韩娟娟介绍，国家卫生健康委一直在持续推进传染病防治领域国家科技计划的组织实施，不断加大病毒性肝炎等重大传染病防治科研工作的支持力度，该课题在十三五期间被列为重点支持项目，研究成果为保障人民群众健康提供了数据支撑。国家疾控局一级调研员刘海涛介绍，我国正在制订新的病毒性肝炎防治规划，采取积极有效的防治措施，加速推进消除肝炎危害行动，该课题研究成果为估算我国乙型肝炎疾病负担、制定乙型肝炎防治政策提供了最新、最权威的全国数据。世界卫生组织驻华代表处陈仲丹表示，这项研究对中国乃至全球消除肝炎危害工作具有非常重要的价值，充分体现出了中国肝炎防治取得的巨大成就。北京大学医学部庄辉认为，该研究医疗和疾控机构医防融合，既有流行病学调查，首次包含了对乙肝表面抗原阳性人群肝病状态的研究，用严谨的数据证明：我国过去数十年的防治工作科学有效，极大地增强了肝炎防治工作者战胜病毒性肝炎的信心。

会议认为，该研究提供了我国乙型肝炎流行的最新数据，同时，也表明肝炎防治仍面临诸多挑战，研究结果对我国制订重大传染病防治规划、设立国家重点研究计划、实施消除肝炎危害提供了关键科学依据。