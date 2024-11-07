网络主播如何走出“不可能三角”困境

人力资源和社会保障部等三部门前不久公布了19个新职业，网络主播位列其中。

《中国网络视听发展研究报告（2024）》显示，截至2023年年底，中国短视频账号总数达15.5亿个，职业主播数量达1508万人，主要短视频平台日均短视频更新量近8000万，日直播场次超350万场。

近年来，有的网络主播在短视频平台展示优质的文化艺术表演，不仅丰富了人们的精神生活，还缓解了公共文化服务的区域不均衡不充分发展问题；有的人将优秀传统文化的“冷门绝学”搬到直播间，既传播了优秀传统文化，又为非遗保护与传承开辟了新路径；还有的主播用浅显易懂的语言，向广大观众普及各类专业知识，促进了知识的共享与传播，在网络空间形成股股清流。

此外，网络主播的影响力开始向线下延伸，“一个人带火一座城”的现象在淄博、菏泽、开封等地相继出现，为当地经济发展注入了强劲活力。而与此同时，也有一些网络主播因行为失范而遭舆论诟病。

当前网络主播行业可谓鲜花朵朵也杂草丛生。针对网络主播发布内容的品质良莠不齐的情况，中国人民大学新闻学院副教授董晨宇认为，当前网络主播面临“不可能三角”困境：即持续更新、高质量内容、合规化生产，三者同时实现需要较高的职业化训练。面对“不可能三角”时，一些人选择舍弃规范性。

规范性一旦被舍弃，底线就守不住了。

那么，超千万网络主播的行业如何规范？如何让其以更健康的姿态面向大众？

“来自人力资源和社会保障部的职业化认定，一定会推进网络主播的职业化进程。”董晨宇指出，这迈出了网络主播职业规范发展的第一步。实际上，这一职业管理面临的最大挑战源自其极高的流动性。因此，网络主播行业需要构建更为详尽具体的指导规范、培训计划、管理机制，以及明确伦理守则等。

“首先，要压实两个主体的责任。”董晨宇表示，一方面，可以先对职业化网络主播作出明确的概念界定，比如，根据各个主流平台粉丝量或带货流水、稳定直播时长、频率等认定职业化网络主播。从这些头部主播入手，进而分级分类分层地对网络主播进行就地培训和指导。

另一方面，网络主播职业的规范发展还需逐步提高MCN机构（帮助签约主播进行内容创作和变现的公司——记者注）的准入门槛。董晨宇在调研中发现，某些MCN机构的准入门槛较低，主播能力参差不齐，再加上培训的缺位，影响了行业的健康发展。

可喜的是，无论是政府部门还是平台企业，都在大力推进行业监管，引导网络主播积极传播向上向善的优质文化内容，促使直播行业有序发展。

2022年5月，中央文明办、文化和旅游部等四部门联合印发《关于规范网络直播打赏 加强未成年人保护的意见》，要求各网站平台禁止为未成年人提供现金充值、“礼物”购买、在线支付等各类打赏服务。有关部门出台了一系列政策文件，推动成立网络直播和短视频行业组织，指导开展优质主播培育工程。

网络主播的规范发展也离不开平台的相关治理政策。去年12月，抖音平台设立网络主播信用分制度，对违规主播扣除信用分、暂时或永久关闭账号，今年上半年，发布涉及违规交易、虚假内容、网络水军、AI虚拟人等9项公告、规范和专项治理方案。淘宝去年整治了5.5万名网络主播，加强假货治理和虚假宣传监管。

事前预防又该怎么做呢？2023年7月，中央网信办发布《关于加强“自媒体”管理的通知》。其中第五条指出，“自媒体”发布含有虚构情节、剧情演绎的内容，网站平台应当要求其以显著方式标记虚构或演绎标签。鼓励网站平台对存在争议的信息标记争议标签，并对相关信息限流。

董晨宇表示，网络主播的职业教育也应逐步纳入到大专院校的教育体系当中。“电商机构与专科院校合作，建立校企协同培养体系，解决其就业问题，机构也由此获得大量高素质主播，这是一种双赢。”