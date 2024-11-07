中国大市场成为世界大机遇，是第七届中国国际进口博览会上的热门话题，消费市场如何提质升级更是受到参展商广泛关注。在第七届虹桥国际经济论坛上，中外嘉宾纷纷表示“对中国消费市场充满信心”；在进博会展馆里，许多消费品首发首秀首展，炫酷的外形、新潮的理念，聚集了极高的人气。

进博会为中国消费者提供了接触全球新品的舞台，新品、好物和高品质的服务为人们带来消费新方式、新理念。每届进博会都汇聚了全球最新、最热、最潮的消费产品，今年也不例外。马达加斯加羊肉、超精准智能上妆仪、穿上就能健步如飞的“踏月者”鞋……许多观众以进博会为媒，观察、探索、了解全球消费的新趋势，这反过来也会影响人们的消费行为和习惯，让人们怀着更加开放的心态拥抱世界产品，实现消费提质升级。

进博会也是世界观察中国消费市场的窗口，中国消费者期待创新、愿意尝新，为全球企业发展注入信心与动力。如今的中国市场已然成为全球消费品创新的重要风向标，对中国消费市场足够上心，才能让产品更快“上新”，更好“更新”。不少参展商表示，高科技、智能化、本土化是本届进博会的关键词。为了抓住中国消费者的心，企业在开发新品时会深入洞察中国消费趋势，挖掘中国消费者需求，加强中国本土产品研发，努力创造出满足中国市场的好产品。

走进中国更要留在中国，进博会为来自世界各地的企业和产品扎根中国提供了契机。纵观7届进博会，不少头回来的新朋友成了年年来的老朋友，与中国消费者的联结越发深厚；很多新展品成为打响市场的新商品，满足了中国消费者对于美好生活的向往；许多参展商抓住进博会的机遇，积极与产业链上下游企业洽谈合作，加强对国内国际资源要素整合，优化在中国市场的产业链供应链布局，顺应消费升级的新需求。

进博会描绘出消费市场提质升级的新样貌，也要看到背后“政策与平台”的双轮驱动力。今年以来，我国持续推动消费品以旧换新，各地各部门纷纷推出一系列促消费举措，推动消费市场提质升级。从广交会到进博会，从搭平台到真金白银发放消费券，国内消费热情持续升温，消费市场动力十足。与此同时，政策实施的力度、准度，平台搭建的广度、频度，也让世界看到了中国促进投资和消费、推动高质量发展的信心与决心，从而让更多全球企业更加坚定地走向中国市场。

中国始终怀着开放的心态迎接全球好物，越来越多的全球企业和产品与中国双向奔赴。越办越好的进博会，让中国消费者惠享全球优质产品，也让中国机遇惠及全球。