消费市场保持稳定增长态势

消费是经济增长的重要引擎。国家统计局日前公布的数据显示，今年前三季度，社会消费品零售总额353564亿元，同比增长3.3%，服务零售额同比增长6.7%。

国家统计局贸易外经统计司司长于建勋表示，前三季度，各地区各部门扎实推动一系列扩内需促消费政策落地显效，消费市场总体保持稳定增长态势，基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，线上消费较快增长，服务消费需求持续释放。

以旧换新政策成效持续显现

“补贴已经收到了，真高效！”家住浙江嘉兴市嘉兴港区长丰花苑小区的消费者朱峰高兴地告诉记者，近期他申请的旧房装修、厨卫改造所用物品材料购置补贴已顺利到账。

作为嘉兴港区拿到补贴款的首户家庭，朱峰家中上一次装修还是在20多年前，此次改善型装修恰好赶上了以旧换新政策。“收到消息后我立刻提交了申请，没想到第二天工作人员就来上门核查了。”朱峰说，从提交申请到拿到旧房装修补贴，仅用了两个工作日。

这样的高效办理是如何实现的？嘉兴港区自然资源和规划建设局相关负责人陈国中介绍：“这项政策惠及百姓众多，我们对每一个通过审核的申请人进行一对一、点对点指导，确保优惠政策应享尽享。”

今年7月，《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》印发，安排3000亿元左右超长期特别国债支持“两新”政策落实，各地也加快出台相关细则，对消费产生了积极推动作用。国家统计局副局长盛来运指出，在以旧换新政策的作用下，前三季度，限额以上单位家用电器和音像器材类零售额同比增长4.4%。其中，9月份涉及以旧换新政策的汽车、家电、办公用品、家居等产品的零售增长更为明显。

“大宗消费增势好。”商务部市场运行和消费促进司司长李刚表示，随着消费品以旧换新政策效应的加快显现，汽车、家电等大宗消费明显向好。9月份，限额以上单位家电零售额同比增长20.5%，增速创下3年多来的新高。汽车零售额增速7个月来首次由负转正，其中新能源乘用车市场渗透率达53.3%。

国际消费中心城市建设脚步加快

作为首批开展国际消费中心城市培育建设的五个城市之一，北京不断增加优质消费服务供给，亮马河国际风情水岸、环球影城、朝阳国际灯光节等标志性项目接连落地，多项高水平的国际赛事在这座“双奥之城”成功举办……数据显示，前三季度，北京的服务性消费额同比增长7.1%。

培育建设国际消费中心城市，是党中央着眼构建新发展格局作出的重大决策部署。商务部指导上海、北京、广州、天津、重庆五个城市推动国际消费中心城市培育建设取得积极进展和成效。目前，五个城市社会消费品零售总额占全国比重超13%，中华老字号数量占全国的32%，消费品进口占全国超50%，离境退税销售额约占全国的80%，消费更有品质、更具活力。

“五个城市着力扩大优质消费品进口，推动服务业扩大开放，加强品牌培育，打造消费升级新高地。”商务部副部长盛秋平介绍，上海打造进口消费品集散中心，世界知名高端品牌集聚度超过90%，国际零售商集聚度位居全球前列。广州推动国内外原创作品在广州首演，2023年大中型演出数量居全国前列；改造提升北京路、永庆坊等历史文化街区，让老味道与新业态相得益彰。

“接下来，商务部指导五个城市打造一批具有国际影响力的商圈、展会、节庆活动，培育更多‘必购必带’的商品，打造更多‘必游必玩’的场景，更好满足人民美好生活的需要。”盛秋平表示。

新型消费活力十足

戴上VR眼镜“身临其境”地畅游古建，有着悠久历史的老火车站被改造成国潮市集，吸引大量年轻游客……各地正不断用新创意、新技术赋能传统文化，打造新型消费集聚地。

今年以来，消费新场景新业态新模式亮点纷呈，新型消费展现出蓬勃活力，服务消费、线上消费需求得到有效释放。

国家统计局数据显示，前三季度，服务零售额同比增长6.7%，快于商品零售额3.7个百分点，其中，餐饮收入增长6.2%。如今，不少人因为一道美食、一场赛事、一款游戏、一部影视剧而奔赴一座城。相关平台数据显示，在游戏《黑神话：悟空》火热“出圈”的带动下，三季度，山西国家级旅游度假区住宿预订量同比增长近2倍。

于建勋指出，直播带货、即时零售等电商新模式快速发展，拉动线上消费增长作用明显。前三季度，实物商品网上零售额同比增长7.9%，增速快于社会消费品零售总额4.6个百分点；占社会消费品零售总额的比重为25.7%，比1至8月份提高0.1个百分点。从与网购密切相关的邮政快递业情况看，1至8月，全国邮政快递业务量同比增长22.5%。

新型消费活力十足，数字消费较快增长，国货“潮品”受到欢迎。数据显示，前三季度，主要电商平台中华老字号的店铺销售额已经超过2023年全年水平。

“尽管消费市场总体保持增长态势，但也要看到，部分商品销售仍旧低迷，居民消费能力有待进一步提升。”于建勋强调，下一阶段，要充分发挥促消费政策效应释放消费潜能，着力增强居民消费能力，培育壮大新型消费业态，促进消费市场持续恢复向好。

（本报记者 董蓓）