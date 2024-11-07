a2携全新“全家营养解决方案”赴进博七年之约

新西兰a2牛奶公司再次与战略合作伙伴中国农垦控股上海有限公司联袂亮相第七届中国国际进口博览会（CIIE）。作为连续七年参展的“全勤生”，a2牛奶公司在本届进博会上将亮相三款专为都市新银发人群专研定制的精准营养奶粉新品，进一步丰富和完善其“a2全家营养解决方案”，实现全人群覆盖的精细化和功能化升级。

a2牛奶公司大中华区首席执行官黎笑表示：“进博会不仅是展示中国高水平开放的重要窗口，更是全球创新与合作的顶级平台。通过这一平台，a2牛奶公司得以将全球首创的产品引入中国，与中国消费者建立更紧密的联系。我们深感荣幸，能够借助进博会的溢出效应，持续深耕中国市场，提升a2乳品品牌的认知度和影响力。”

a2牛奶公司亮相第七届中国国际进口博览会

a2公司相关负责人介绍，在本届进博会中，展馆以“选A2型*蛋白，认准a2”为主题，精心打造了一座展示A2型*蛋白质乳品独特魅力的展馆。展台上，不仅展现了消费者熟知的婴配产品，还亮相了“a2全家营养解决方案”中的重要新成员，包括今年刚上市的a2紫吨吨自护力奶粉、a2紫吨吨行动力奶粉、a2有机全脂调制乳粉，展现了a2牛奶公司在全年龄段营养解决方案上的全面布局。同时，a2益生菌乳铁蛋白中老年奶粉、a2鱼油乳铁蛋白中老年奶粉以及a2多维高钙乳铁蛋白配方奶粉三款中老年奶粉系列也亮相进博展台。

该负责人表示，中国市场一直以来都是a2牛奶公司持续投入的关键市场之一。a2牛奶公司始终重视并深耕这一市场，与中国农垦等多个商业合作伙伴共同努力，一方面致力于持续提升消费者对A2型*蛋白质的认知，另一方面希望提升a2品牌的消费者真实“体验感”，使他们更深入地理解a2产品的独特价值，确保a2品牌更全面地满足中国消费者对高品质乳制品的需求。

黎笑表示，此次进博之行，我们将a2营养解决方案从婴幼儿扩展到成人，再延伸到中老年人群，实现了全家、全生命周期获益，让全家营养同频。

a2牛奶公司在进博会的亮相，让新西兰贸易部长托德·麦克莱（Todd McClay）先生、新西兰驻华大使毛瑞(Grahame Morton)先生等一行前来“打卡”。

作为进博会的“老朋友”，a2牛奶公司连年借助进博会的“溢出效应”，不断提升其在中国市场的品牌影响力。通过进博会的“溢出效应”，a2牛奶公司不仅在中国市场取得了持续的业务增长，更成功将A2型*蛋白质的科研成果从实验室推向市场，实现了全年龄段、各品类新品的多点开花。

因进博会的桥梁与纽带作用，A2型*蛋白质对健康的益处随着a2牛奶公司的持续努力，迅速为广大消费者所熟悉和接受；去年进博会新发布的a2至初婴幼儿配方奶粉新国标系列上市并获得公众认可，就是进博会“溢出效应”的最好诠释。今年，a2牛奶公司还联合多个中国商业伙伴、知名机构、以及科普、母婴等多个领域的意见领袖开展市场活动，鼓励更多消费者尝试并亲身感受A2型*蛋白质带来的“不同”。 a2牛奶公司在全年龄段不断创新，多款全新产品都有着十分优异的市场表现。这一系列活动的积累，不仅增强了消费者对a2品牌的认同感，也为A2型*蛋白质乳品行业树立了一个科学、透明的消费标杆，从而带动整个品类的健康发展。

黎笑表示，进博会是a2牛奶公司参与中国高质量发展、共享中国机遇的重要平台。今年进博会，‘a2全家营养解决方案’再添新成员，也标志着公司在中国市场第二个十年首年的丰硕成果，也预示着新阶段的稳健开局。未来，公司将以科研创新为推动力，进一步挖掘A2型*蛋白质的营养价值优势，向中国市场推出更多创新产品，让A2型*蛋白质的健康益处惠及更广泛的人群，助力中国消费者实现更高品质的营养健康生活，为实现健康中国2030的战略贡献力量。