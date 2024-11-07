世卫组织公布17种致命病原体清单

科技日报北京11月6日电 （记者刘霞）据物理学家组织网5日报道，世界卫生组织（以下简称“世卫组织”）公布了一份清单，列出了17种能致人患严重疾病甚至死亡的病原体。世卫组织强调，人类亟须新疫苗抗击这些病原体。

世卫组织称，这是该机构首次根据疾病负担、抗菌素耐药性风险，以及社会经济影响等标准，系统地列出需要优先应对的病原体。

在这份清单中，艾滋病、疟疾和结核病再次被确认为疫苗研发的长期重点，这三种疾病每年导致近250万人死亡。同时，一些鲜为人知的病原体也被列为疫苗研发的重点，这凸显了在抗生素耐药性日益加剧的背景下，研发新疫苗的紧迫性。例如，A型链球菌会引起严重感染，主要发生于低收入国家，每年导致约28万人死于风湿性心脏病。

世卫组织疫苗负责人凯特·奥布赖恩表示，开发出针对这些病原体的疫苗，“不仅能有效控制对部分地区产生重大影响的疾病，还能降低家庭和卫生系统的医疗成本”。

世卫组织表示，针对这17种病原体的疫苗正处于不同研发阶段，其中一些针对艾滋病病毒、A型链球菌和丙型肝炎病毒的疫苗仍在研究之中。

世卫组织解释说，这17种病原体在低收入国家造成的破坏最为严重，这也解释了为什么以前针对这些病原体的疫苗研发进展缓慢，因为研发进度受到其盈利能力的影响。世卫组织希望扭转这一趋势，将疫苗研发的重点从商业回报转向地区和全球公共卫生需求。