紧密型县域医共体监测指标体系公布

本报北京电 （申奇）为深入推进紧密型县域医疗卫生共同体建设，促进资源下沉，提升县域和基层服务能力，国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局近日印发《紧密型县域医疗卫生共同体监测指标体系（2024版）》。

开展紧密型县域医疗卫生共同体建设，是提高县域医疗卫生资源配置和使用效率，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，推动构建分级诊疗秩序的重要举措。2019年，国家卫生健康委在全国开展紧密型县域医共体建设试点。

此次监测指标体系围绕“紧密型、同质化、促分工、提效能、保健康”5个方面设置了14项指标。其中，“紧密型”为定性指标，推进人事、财务、业务、药品、信息等统一管理，包括资源统一管理、医共体内部民主决策、服务协同联动3项指标。

“同质化”强调推动资源下沉，提升县域医疗卫生服务能力与质量，包括二级及以上医疗卫生机构中级及以上医师到基层医疗卫生机构派驻人数（人）/每万常住人口、影像心电中心服务开展与心电设备村级覆盖率、基层医疗卫生机构人均收入与牵头医院人均收入的比值3项指标。

“促分工”旨在促进有序就医格局形成，包括县域内基层医疗卫生机构诊疗人次数占比、医保基金县域内支出占比（不含药店）、县域内基层医疗卫生机构医保基金支出占比3项指标。

“提效能”着力促进医疗卫生资源有效利用和提高医保基金使用效能，包括参保人在县域内住院人均费用（元）及增长率、参保人县域内住院人次占比、县域内中医类诊疗量占比3项指标。

“保健康”强调提升县域居民获得感和健康水平，包括县域内慢性病健康管理人群住院率、县域内四类慢性病过早死亡率2项指标。