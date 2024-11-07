季节变换，做好诺如病毒防护

朱慧卿作（新华社发）

随着昼夜温差变大，气温下降，诺如病毒感染也进入高发期。近日，中国疾控中心提醒，诺如病毒感染全年均可发生，每年10月到次年3月是我国诺如病毒感染高发的季节，学校、托幼机构等环境密闭、人群密集的场所易引起暴发。

什么是诺如病毒？

中国疾控中心相关专家介绍，诺如病毒属于杯状病毒科，是引起急性胃肠炎常见的病原体之一。诺如病毒具有变异快、环境抵抗力强、感染剂量低，感染后潜伏期短、排毒时间长、免疫保护时间短、交叉保护弱和传播方式多样等特点。诺如病毒感染潜伏期通常为24小时—48小时，最短12小时，最长72小时。全人群普遍易感诺如病毒，发患者群以轻症为主，最常见症状是呕吐和腹泻，其次为恶心、腹痛、头痛、发热、畏寒和肌肉酸痛等。儿童以呕吐多见，成人则腹泻居多，粪便为稀水便或水样便。诺如病毒感染属自限性疾病，多数患者发病后2天—3天即可康复。婴幼儿、老人（特别是伴有基础疾病者），可能会发展成重症，甚至死亡。

诺如病毒的传播途径有哪些？中国疾控中心相关专家介绍，患者和隐性感染者均为传染源。传播途径种类多样，可通过直接接触患者粪便或呕吐物等排泄物、间接接触被排泄物污染的物品或环境、食用或饮用被诺如病毒污染的食物或水，以及摄入患者呕吐或排便时形成的气溶胶等方式传播。

家庭中如何预防诺如病毒感染？

中国疾控中心相关专家介绍，应从强化个人卫生习惯、确保食品和饮水安全卫生、做好日常清洁与消毒、及时规范管理感染者和提高家庭成员的免疫力5个方面入手。例如，经常洗手，使用肥皂和流动水洗手至少20秒，特别是在准备或进食食物前后、使用卫生间后以及接触患者或其物品后。加工生食与熟食的砧板和刀具要分开使用，以防交叉污染；蔬菜瓜果要洗净，确保肉类、海鲜等彻底煮熟。注意饮水安全，避免直接饮用自来水。若家中有人出现胃肠炎症状时，应对其粪便、呕吐物等进行规范处理，对其接触过的物品和物表使用含氯消毒剂进行彻底消毒，对其他高频接触的门把手、卫生间等也应进行消毒处理。建议非住院的诺如病毒感染者需居家隔离直至症状消失后至少72小时；处理患者的衣物和床品时注意防护，处理完后应立即规范清洁自身。同时，保持均衡饮食，确保家庭成员睡眠充足，鼓励进行适度的身体活动，增强身体抵抗能力。

学校和托幼机构如何预防诺如病毒感染？

专家介绍，应从加强健康教育与宣传、做好手卫生、做好环境清洁与消毒、严格食品卫生安全管理、病例早期识别与隔离、建立诺如病毒防控制度等方面入手。例如，开展诺如病毒防控知识的宣传教育，教育师生和家长了解诺如病毒的传播途径、症状及预防措施，强调保持良好的手卫生习惯是预防诺如病毒感染的最有效措施；校园内设置足够流动水洗手设施，提供肥皂等清洁剂，鼓励学生和教职员工饭前便后、活动前后规范洗手；定期清洁和消毒教室、食堂、卫生间、玩具、教具等高频接触表面，使用含氯消毒剂按照说明书正确配比，现配现用。同时，加强对食堂卫生的管理，确保食物和饮用水安全。

中国疾控中心相关专家建议，学校和托幼机构应实施缺勤追踪和管理，确保能及时发现潜在的疫情；建立疫情报告制度，一旦发现疑似或确诊病例，立即通知校医或当地疾控机构，并对患者进行隔离。此外，学校和托幼机构还应建立以校长/园长为第一责任人的领导工作小组，制定诺如病毒防控方案及应急预案，提高学校/托幼机构防控和应对诺如病毒的能力，科学有效地做好诺如病毒胃肠炎防控工作。

（申 奇整理）