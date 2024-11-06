欧姆龙东谷隆史：紧抓“中国机遇”  共享创新成果

“七年来，进博会已成为全球创新产品和前沿科技的首发高地与聚集地，充分释放出强大的溢出效应。欧姆龙健康医疗将紧抓‘中国机遇’，在进博会舞台上加强创新合作，共享创新成果，为医疗健康行业高质量发展贡献力量。”在第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）期间，欧姆龙健康医疗（中国）有限公司常务副总经理东谷隆史表示。

据了解，在本届进博会上，欧姆龙健康医疗以“数智化，心时代”为主题，集中展示了健康管理、智能制造等多项创新实践成果。在东谷隆史看来，外资企业通过进博会可以更直观地向中国市场展示最新的产品和技术，并通过与业内同行及消费者交流，深入了解中国市场的需求和发展趋势。

进博会欧姆龙健康医疗新品专区。（受访者供图）

“欧姆龙健康医疗以传统零售药店为载体，创新升级运营逻辑与服务理念，以‘智慧化医疗硬件+医院级体验服务’的一站式终端体验，于2019年启动了MMC（标准化代谢性疾病管理中心）健康便利店项目。截至目前，项目已覆盖28个省份，与94家连锁药店签约，服务用户超过30万人。”东谷隆史说。

“近年来，中国不断推进高水平对外开放、持续改善营商环境，为包括欧姆龙健康医疗在内的跨国企业在华发展不断注入‘强心剂’。”东谷隆史表示，未来欧姆龙健康医疗将深耕循环系统、呼吸系统、疼痛管理三大领域，在技术研发上不断创新，积极寻求本土合作，开拓更广阔的下沉市场，助力“健康中国2030”目标早日实现。