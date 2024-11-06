立冬：三菜三果三汤，助你健康过冬

11月7日，我们迎来二十四节气中的第十九个节气——立冬。立冬往往被认为是冬季的开始，立冬之后，天气渐冷，昼短夜长，自然界的阳气开始收敛沉降，此时节该如何养生？可适当多吃哪些食物？

吃三菜

白萝卜。常吃白萝卜，有利于护胃、护肺，其含有丰富的维生素C，能使皮肤细腻白净，而且它本身就属于低热量、低脂肪、高纤维的食物，容易使人产生饱腹感，所以适合想要减肥的人。为了更好发挥白萝卜的功效，建议可以和以下这些“黄金搭档”一起食用：梨、海带、牛羊肉、鲫鱼等。

山药。山药既是味美可口的佳肴，又是药用价值很高的药材。现代研究表明，它具有调节免疫、抗衰老、降血糖等多种药理作用。对于脾胃虚弱的人来说，山药不仅本身是很好的补品，而且有利于增强肠胃功能。由于山药属于淀粉类蔬菜，所以食用时，要相应减少其他淀粉类食物的摄入，如馒头、面条、米饭等。

莲藕。中医认为，藕生食能清热润肺，凉血行瘀；熟吃可健脾开胃，止泻固精、补脑。立冬时节吃莲藕，不仅能清热润燥，还能“上下通气”，是顺气佳品。需要注意的是，脾胃虚寒者不宜生食莲藕，糖尿病患者也不宜食用；煮藕时宜用砂锅，忌铁器。

吃三果

柚子。柚子有健脾消食、润肺止咳、下气消痰的功效，现代研究也发现，柚肉中含有丰富的维生素C，有提高免疫力、促进消化、帮助通便的作用。柚子性寒，所以脾胃阳虚、体质偏寒人群，还是要尽量少吃。

梨。梨有养阴清热、生津润肺、清热降火等功效，对于秋冬季节常见的小毛病，如热病津伤烦渴、咽喉干痛、肺燥咳嗽、肠燥便秘等疾患都有较好的预防效果。需要注意的是，梨性味寒凉，脾胃虚弱、易腹泻、手脚冰凉的人要少吃生梨。

甘蔗。甘蔗味甘性寒，是很好的“泻火”食品，有清热润燥的作用。甘蔗清凉爽口，含有丰富的糖分、水分和对人体新陈代谢有益的维生素等营养物质，能帮助浇灭冬季人体内的燥火。

喝三汤

当归麦冬羊肉汤。羊肉50克，当归5克，麦冬5克，红枣2颗，生姜2片。上述材料洗净，羊肉切块焯水，红枣去核，与其余材料一同放入炖盅，加水适量，隔水炖2.5小时，加适量盐调味即可。此汤有补益气血、扶正固本的功效。

胡椒核桃炖鸡汤。乌鸡（去皮）50克，瘦肉25克，胡椒粒5克，核桃仁2颗，生姜2片。上述材料洗净，乌鸡切块焯水，瘦肉切块，胡椒粒拍碎，与其余材料一同放入炖盅，加水适量，隔水炖2小时，加适量盐调味即可。此汤有补肾健脑、温补暖胃功效。

灵芝安神汤。猪心50克，灵芝5克，大枣2颗，桂圆肉5克，生姜2片。上述材料洗净，猪心剖开切块焯水，与其余材料一同放入炖盅，加水适量，隔水炖2小时，加适量盐调味即可。此汤有补气血、养心安神功效。

立冬时节寒冷干燥，饮食应以保温御寒、滋补、防燥为主，养生重点在于藏养温补、御寒保暖。应尽量做到每日早睡晚起，保证充足的睡眠时间，多晒太阳，同时不要剧烈运动、过度出汗，以保藏阳气。

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