智能设备助力药材产品质量检测

进入收获季，内蒙古自治区包头市固阳县的黄芪种植基地一片火热景象。一垄垄有机黄芪地间，人们脸上洋溢着丰收的喜悦。

这个基地种植面积已达万亩，是扬子江药业集团的中药材种植基地之一。基地有机种植的黄芪，会被运送到位于江苏泰州的龙凤堂中药有限公司。

目前，扬子江药业集团在全国有80个中药材种植基地，涵盖栀子、黄芪、佛手、黄柏等中药材品种。

在龙凤堂每天来往运送药材的卡车上，运输的黄芪外包装上贴着有机产品认证标志，扫二维码可以看到有机证书编号、认证产品名称、包装规格、认证公司及生产企业等信息。有机黄芪要先按照内控标准验收品种、外观等，然后取样送到质量检测中心，依托现代化检验仪器，对50多项指标进行检测。

进入质量检测中心，一个大型密闭检测设备“中药检验前处理智能设备”在自动运行。工作人员告诉记者，只要把中药材样本放到检测仓里，就可以实现24小时自动处理。

据了解，这台智能设备主要负责所有涉及回流、超声、振摇等前处理方式的药材及成品检测。检测时，它可以自动添加各种标准的试剂及运行相关设备程序提取药材中的有效成分，然后再通过其他检测仪器进行农药残留、重金属、有效成分含量等指标检验，判断药材是否可以投料使用。

龙凤堂是江苏省首家通过国家标准委验收的中药流程智能制造领域国家高新技术产业标准化试点企业。今年7月，其又入选2024年度江苏省企业级工业互联网平台名单，不断实现数字化、智能化升级发展。

前处理1号车间，是药材投入智能化生产的第一站。黄芪洗、润、切、烘等前处理环节已实现全自动运行。处理后的黄芪通过连接不同厂房的自动输送线运送到提取1号车间，生产车间的自动投料机器人将药材自动投入一个个巨大的罐子里，然后自动调取所需生产品种的工艺参数进行生产。

记者从控制中心的大屏看到，黄芪精的生产线在进行黄芪浸渍提取，通过参数设定和电子记录可实现对各步骤所需生产过程监控数据的精准调控，大大提高了生产效率。

在生产车间，记者还看到生产现场质量保证员在车间巡查。保证员对每一批产品的质量进行多方面监控，包括中药材外观质量检查、生产投料量、过程参数等。

扬子江药业集团常年活跃着130多个质量管理活动小组，以解决质量管理中的难点痛点为目标，累计开展课题1000多个，创造超过5亿元的经济效益。

“从1994年开始，集团每年都会开展不同主题的‘质量月’活动，促进质量管理体系的提升。”集团质量管理部副总经理徐开祥介绍，扬子江药业集团已参与制定包括药品标准在内的国家标准300余个。今年6月，集团联合主导制定的《药品生产企业质量风险管理要求及实施指南》团体标准实施，为行业发展提供更加规范的指引。

《 人民日报 》（ 2024年11月06日 11 版）