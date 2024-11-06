推动优质医疗资源更好惠及基层（民生观）

期待更多元的创新举措、更完善的机制政策，推动优质医疗资源更好惠及基层，让更多群众在家门口享受便捷高效的医疗服务

为患有风湿性心脏病的马海阿呷对接手术，让曾长期卧床的吉约沙果实现自主行走，给镇卫生院医生开展业务技能培训……健康列车开行至今，不仅为大凉山带来改变，还停靠四川广安、重庆秀山、贵州桐梓等地。这一模式，将大城市的专家资源带到偏远基层、为群众科普健康知识，还给当地医务人员提供帮教培训机会，使基层医务人员的医疗水平得到提升。

在家门口就能看好病，享受优质便捷的卫生健康服务，是群众的普遍心愿。由于经济发展水平存在差异，城乡医疗资源分布不均衡。近年来，各地各部门持续发力，推动优质医疗资源扩容下沉，更好惠及基层。

不断完善分级诊疗制度，持续推进医联体建设。牵头医院努力提高诊疗水平、改善服务态度，吸引患者在医联体内就医；基层医疗机构主动做好居民健康管理，努力让群众不得病、少得病、晚得病，实现从“以治病为中心”转变为“以健康为中心”。同时，建立适当的激励机制和支持措施，让各层级医疗卫生机构实现同向发力、良性运行。

持续加强基层科室和人才梯队建设。探索“县管乡用、乡聘村用”模式，让更多专业医护人员服务基层；完善激励机制，保证乡镇卫生院和村医在绩效分配、职称晋升等方面有所倾斜；围绕基层专科薄弱环节，积极开展学科交流，完善医疗服务结对帮扶机制……变“输血”为“造血”，基层医疗服务能力才会大幅提升。

探索创新医疗服务模式。国家卫生健康委持续开展“名医走基层”活动，深入基层医疗机构进行带教查房、业务讲座；浙江舟山组织巡回医疗队伍，为住人小岛和偏远渔村居民送去药品，开展义诊咨询和健康体检等服务……越来越多医疗创新模式，正把健康服务送到群众身边，打通基层诊疗服务“最后一公里”。

期待更多元的创新举措、更完善的机制政策，持续促进优质医疗资源合理配置，推动优质医疗资源更好惠及基层，让更多群众在家门口享受便捷高效的医疗服务。

《 人民日报 》（ 2024年11月06日 11 版）