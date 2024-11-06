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四川省凉山彝族自治州喜德县尼波镇地处山区，交通不便、医疗条件有限。近年来，国铁成都局与成都大学附属医院等单位合作，在成昆铁路组织开行健康列车，组织体检、精准诊断、上门回访、健康科普……10月下旬，健康列车将优质医疗资源带进大凉山，把健康和知识带到老乡身边。

10月21日一早，一列由7节车厢组成的绿皮火车从成都平原缓缓驶出，向四川省凉山彝族自治州喜德县尼波镇进发。近年来，中国铁路成都局集团有限公司与成都大学附属医院等单位合作，在成昆铁路组织开行健康列车，将中心城市优质医疗资源、健康教育资源带进大凉山。截至目前，健康列车在大凉山共计开行6趟次，其中尼波5趟次、普雄1趟次，服务沿线群众超1.8万人次。

此次开行的健康列车上，有医护人员超过40人，由四川省卫生健康委员会和中医药管理局选派的各领域专家组成。在为期3天的活动中，为当地群众提供免费体检、义诊、中医理疗、科普宣教等健康服务，并对基层医务人员开展帮教培训。

一辆健康列车，如何成为改善山区医疗条件的支点？记者登上列车进行探访。

精准诊断病情

组织上门回访

群山环抱着小镇，雾气在红瓦黄墙的民居间流转。列车停靠尼波站，随着体检的乡亲们到达，现场变得热闹起来。进入列车前，他们已在镇卫生院分诊，确定了体检项目。车厢前台录入身份信息，打印生成表格，检查正式开始。

第一个上车的是53岁的马海阿呷。“先去看看心脏情况。”成都大学附属医院体检中心主任曾红莲搀着她，径直往车厢深处走。

3年前，马海阿呷就登上过健康列车。当时她被确诊为风湿性心脏病，当地医院没有手术条件，健康列车医疗团队为她对接手术、减免部分费用。大家一直惦记着她的恢复情况。

彩超室早被空调烘暖，成都大学附属医院心血管内科副主任医师冯坤操作设备，仔细盯着屏幕上的心脏图像。“瓣膜开合与血流速度正常，恢复得不错。”他叮嘱马海阿呷和家人，“记得按时吃药，每年复查。”

车厢过道狭窄，排队的老乡耐心有序，列车员和医护人员往返奔忙着，确保人人身边有指引。询问病史、全面检查、精准诊断、提供药品……流程环环相扣。“把看过诊的患者情况记录好，方便以后分析数据。”成都大学附属医院健康列车护士长樊春挨个诊室提醒。

上午的体检结束，曾红莲顾不上休息，又背上药箱出门，赶去见一个“老朋友”。村民吉约沙果早在门前等候。一见曾红莲来了，他拄着拐杖努力从轮椅上站起来。

因脑出血导致半身不遂，吉约沙果曾长期卧床，坐起来都很困难。曾红莲和团队专门为他制订康复计划，乘健康列车上门回访，如今他已经可以自主行走。药箱里是带给吉约沙果的药品，够一年用量。进屋放好，曾红莲又蹲下来为他检查肢体，两人既聊病情也谈家常。

“在大山里，有不少人下不了床、走不到列车前。”曾红莲说，上车检和下乡问都不可或缺。卫生院提前收集危重和疑难杂症患者信息，健康列车到达后，医护便分组入户诊疗，还会帮助对接成都相关医院的资源。

蜿蜒山路上，医生们越走越快。“今天还能多走几户。”曾红莲给大家鼓劲，“列车停留的时间不长，一定要尽可能帮助更多人。”

增加专业设备

壮大医疗团队

顺着老乡们的体检路线，记者在健康列车上穿行观察。原本的卧铺包房被改造成大小不一的诊室，彩色多普勒超声、全自动生化仪等设备配置齐全。一间间看过，车中开设有10多个科室，能够进行全面体检。

列车末尾，CT检查室崭新明亮，是“人气”最高的区域。不少老乡没体验过专业的CT检查，等候时纷纷好奇地向内张望。虽然身处列车，他们更像走进移动的医院。

然而，当初把医院搬进列车，并非易事。

按诊疗项目需求改造车厢，经历了数次画图、讨论。中国铁路成都局集团有限公司社保部副主任李莉回忆，初期改造并不完美，列车一开动，有些大件设备就摇晃起来，“担心精密零件损坏，工作人员索性挤在诊室，一路搂着设备走。”

生产技术日新月异，2022年，健康列车加装了CT设备，“从医疗设备到车辆制造，厂商带上新技术，现场办公找思路。”李莉介绍，“我们使用的部件锁定装置和减震器，都是依照铁路情况量身定制的。”

尼波镇卫生院内，会议室成为专家义诊的场地。“给你开些促进肠胃动力的药，症状很快就能减轻。”来自四川大学华西第四医院消化内科的医生郑玥正为老乡问诊。

郑玥对面，来自同一医院心血管科的专家身边已排起队，既有老乡看病，也有当地医生求教。隔壁中医馆里，中医药专家的理疗服务也很受欢迎。尽管平日工作繁忙，但一接到参与健康列车的任务，医生们都全身心投入。

“健康列车的队伍一直在壮大。”眼前的热闹景象，让李莉有些感慨。

健康列车上线之初，国铁成都局与成都大学附属医院担当主力，主要为山区铁路职工提供健康服务。2021年，服务范围扩大到沿线群众，医疗团队的责任更重。国铁成都局与四川省、重庆市卫生健康委员会签订“健康中国川渝号”系列健康列车三方战略合作框架协议，进一步整合医疗资源，健康列车还开到了贵州桐梓、重庆秀山。

科普健康知识

开展业务培训

“我想给孩子做个先天性心脏病的筛查。”怀抱7个月大的女儿，村民曲木尔西走进冯坤的诊室。儿童先天性心脏病筛查，是冯坤在尼波镇最关心的事。“大城市里，这种筛查是新生儿必做的，但在凉山还没有普及。”他告诉记者，先心病治愈的可能性很高，尽早发现，或许就能改变患儿的一生。

2021年，冯坤在健康列车上为尼波小学全体学生进行了先心病筛查。孩子们在车上排起长龙，他一刻不停，从早忙到晚，当时发现的患儿绝大部分已接受手术。“进行一次检查，就种下一颗种子，帮助人们树立健康意识。”冯坤说。

从襁褓婴儿到耄耋老人，健康列车上的体检人群涵盖了所有年龄段。樊春感受到当地群众观念的变化，“最初组织体检要靠大喇叭吆喝，现在都主动打听列车啥时候来。”诊疗之余，健康列车还会以情景剧等形式向群众科普健康知识。

尼波镇卫生院会议室，患者稍少时，当地医生赶忙掏出笔记本，向专家请教病例。

“乡亲们盼着健康列车，我们更是如此。”尼波镇卫生院副院长沈巫力说。每次来时，列车医疗团队都会开展业务技能培训，从理论教学到现场问诊，再到药品配备、特色科室建设，卫生院的医生们也在不断成长。沈巫力坦言，卫生院底子薄弱，以往遇上不太常见的病症便难以处理。成都来的医生与卫生院结对子，他一口气找了好几位老师。交流中，他对专业知识的理解不断增进，如今，需要请教的问题越来越少了。

列车外，成都大学临床医学专业大四学生袁祥也有自己的任务。瞅准体检人群中的青年，他快步上前，不一会儿，便帮青年注册好成都大学附属医院公众号上的“互联网医院”功能。“点击线上问诊，简单描述症状，就有人帮助你答疑解惑。”袁祥耐心讲解。如今，一部手机就能为一家人连通家庭医生。在导师指导下，袁祥参与诊断，“我也是乡亲们的医生了！”

跟随健康列车，不少医学生作为志愿者走进大凉山。袁祥一路学习思考，更意识到肩上的使命，“要快点成长，到患者最需要我们的地方去。”

有人被治愈，有人在成长，健康意识萌发扎根，健康列车的轨迹串联起这些变化。远远望去，绿色的车厢与满山林木浑然一体，健康列车早已变成大凉山的一部分。

《 人民日报 》（ 2024年11月06日 11 版）