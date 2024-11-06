国家医保局：新生儿参保率比去年翻一番

本报重庆11月5日电（中青报·中青网记者 刘昶荣）今天，全国智慧医保大赛颁奖典礼在重庆举办，国家医保局相关负责人在致辞中表示，今年新生儿参保率比去年翻一番。

国家医保局在调研中发现，有些地方对孩子的名字特别重视，起名的时间可能会超过半年，这导致新生儿在原来的制度下参保困难。

近年来，国家医保局持续推进新生儿“出生一件事”的联办，不断优化新生儿参保流程，指导各地落实出生医学证明、户籍办理、医保参保等“出生一件事”的集成化办理，通过线下的“一厅联办”、线上的“一网通办”，最大限度减少新生儿父母的办事时间和成本。

在此基础上，云南、辽宁、福建、吉林等省份还积极探索新生儿凭出生医学证明参保、在线申领医保码等相关服务，做到新生儿落地即参保，更好地保障了新生儿的健康权益。

沈阳市医保局带来的“‘医码通城’——数字化时代的城市治理模型”获得全国智慧医保大赛一等奖。在展示环节，沈阳市医保局党组成员、副局长张威介绍，该市新生儿参保零要件办理率已达99.98%，新生儿在公安落户后，系统自动匹配和变更参保新生儿的身份信息，医保系统主动将结果推送给家长，告知家长办理完毕，让家长省时、省心少跑腿。

全国智慧医保大赛的举办旨在贯彻落实数字中国建设和发展新质生产力的要求。我国的医疗保障信息数据涵盖13.3亿参保人，支撑着全国每年约3万亿元、100亿人次医保费用的收入、支出和即时结算，“与经济社会发展高度同构，是最高频的政务服务事项之一，也是政府数字化转型和治理能力提升的主战场，对推进数字政府建设具有标杆性意义”。国家医保局大数据中心主任付超奇说。