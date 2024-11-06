预制菜必须迈出“明示”这一步

预制菜想要真正走入千家万户、健康发展，必须迈出“明示”这一步。食品餐饮行业不仅要尽快推广预制菜明示制度，还应明确明示办法。餐厅端上桌、超市买回家的是不是预制菜，不能变成一道让消费者猜猜猜的谜题。

近日，山姆超市卤水拼盘被曝实为保质期一年的预制菜，且存在“阴阳标签”问题。这一事件不仅让消费者对商家诚信产生质疑，更提出了预制菜是否应当明示的关键问题。

消费者对预制菜不陌生。从金汤花胶鸡到熟醉小龙虾，从蒜蓉帝王蟹到奶油蘑菇汤，花样繁多的预制菜让消费者在家就能轻松享受世界各地的大餐。但随着行业快速发展，信息不对称和消费者权益保护问题越发凸显。餐馆潜伏着大量预制菜已经让消费者很头疼，当以现制出名的山姆超市熟食区也出现了预制菜，更让消费者破防了。

消费者对预制菜的态度其实很简单，总结起来就三个字：“别瞒我”。多数人不抵触预制菜，也愿意买一些自家不擅长的硬菜尝鲜，但他们不能接受自己大老远跑一趟超市或餐厅，花了现做的钱，吃到的却是工厂几个月前就做好的冷冻菜。预制菜不明示，“吃”掉了消费者的知情权和选择权，已成为亟待解决的一大行业痛点。

预制菜本身并非见不得光，关键在于如何做到让消费者吃得明白。商家将预制菜与现制现卖混为一谈，本身违反了消法规定的真实告知义务，一旦被揭穿，还会损失消费者信任，得不偿失。不如一开始就明确告知，并以价格区分，把适合自身定位的消费者筛选出来、服务好。

今年3月，市场监管总局等六部门联合印发了《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》，首次在国家层面明确了预制菜的定义和范围，并提出大力推广餐饮环节使用预制菜明示。这一规定为预制菜行业的规范发展指明了方向，也为保障消费者权益提供了有力支持。

让预制菜成为阳光下的一盘菜，还需要在多个方面进行细化和完善。虽然《通知》倡导预制菜明示制度，但并非硬性规定。从消费者的强烈呼声来看，要求商家亮明预制菜身份很有必要。消费者并非一味排斥预制菜，而是不能接受糊里糊涂就吃下肚。写明预制菜身份，让消费者自己选择，才能真正保障消费者权益。

同时，预制菜明示规定仅聚焦餐饮环节，而山姆超市案例提示，零售环节同样存在预制菜与现制食品界限模糊的情况。法律法规应及时补上这一缺失环节，将更多可能涉及预制菜的场景纳入监管范围，确保消费者权益得到全面保障。

明示预制菜符合法律法规要求，也顺应民情民意，更有利于行业发展。当前，消费者因无法分辨预制菜而引起的抵触情绪已经成为推广预制菜最大的障碍之一。就像这次山姆的卤肉事件中，新鲜的分装日期和仅数日的“最佳食用日期”提示，很容易让消费者误认为是现卤。而这种错觉，无论是有意还是无意，都会加剧消费者对预制菜的不信任感，最终对整个行业造成损害。

预制菜想要真正走入千家万户、健康发展，必须迈出“明示”这一步。食品餐饮行业不仅要尽快推广预制菜明示制度，还应明确明示办法。餐厅端上桌、超市买回家的是不是预制菜，不能变成一道让消费者猜猜猜的谜题。说好的预制菜要明示，就该明明白白亮出来，别让消费者等太久了。