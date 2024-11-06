真金白银点燃消费热潮

近期，多地结合市场需求、地域特色、居民喜好等，投放新一轮消费券，提升居民消费意愿、丰富居民消费体验。

覆盖多个领域

根据产业特色和居民消费需求，各地推出了不同类型的消费券，覆盖多领域。上海市政府投入市级财政资金5亿元，面向餐饮、住宿、电影、体育等领域发放服务消费券，四类消费券均采用“先到先得”方式领取，其中餐饮、住宿消费券每周发放，电影、体育消费券则每天发放。

四川、湖北等地聚焦家居家装、汽车、数码产品等重点行业领域，把促消费与惠民生相结合，推动消费扩容提质。

第三届中国（四川）国际熊猫消费节近日启幕。期间，四川将统筹4亿元财政资金，发放家居家装、四川特色产品等消费券。四川省商务厅副厅长陈友清介绍，将全面做好社会发动，联动汽车协会、家电协会、家具商会等重点商协会，聚焦汽车、家电等重点领域，开展打折让利、满减优惠、消费券发放等促销活动，做到优惠力度全年最大，让利规模达10亿元，让消费者切实享受优惠。

湖北以“政策+活动”双轮驱动，持续激发消费潜力、提振消费信心。针对3C数码产品，湖北在第三方平台投放消费券，可用于线下购买手机、数码相机、智能手表等。湖北省商务厅相关负责人介绍，今年以来，当地省市联动开展4000多场促消费活动，创新拓展消费场景、密集上新促销活动，推动了全省消费市场持续升温。

湖北省统计局副局长叶福生说，今年前三季度，全省社会消费品零售总额同比增长5.1%，高于全国1.8个百分点。

乘数效应显著

各类消费券的投放使用，有效提升了消费市场活跃度，带动商超、餐饮、数码等行业销售额显著增长。

“餐饮消费券发放以来，消费者和商户高度关注，积极参与。”上海市商务委副主任刘敏介绍，第一轮前两批餐饮消费券发放期间，上海餐饮业线下消费达163.06亿元，同比增长37.8%；国庆黄金周上海餐饮业线下消费81.92亿元，同比大涨44.8%。“后台监测显示，前两批餐饮消费券每核销1元，会拉动5.1元的线下餐饮消费金额。”

中国移动湖北宜昌东山营业厅店长高红梅说，消费券对3C数码产品消费的拉动作用十分明显，第一批“惠购湖北”3C数码产品消费券投放后，店内销量提升40%左右。

在湖北宜昌，第一批3C数码产品消费券已投放676万元，累计核销663.57万元，带动消费4503.06万元；第二批消费券已投放272万元，截至10月28日，累计核销226.7万元，带动消费2359.74万元。

宜昌市商务局相关负责人说，“3C数码产品消费券不仅为消费者带来实惠，更为数码市场注入活力”。

“发放消费券有助于繁荣市场、扩大内需，实现消费者、商家等群体多方共赢，相关政策的推出还能为部分行业创造潜在的投资机会。”四川省委、省政府决策咨询委员会委员王小琪说，通过政府支持和市场运作形成合力，推介区域品牌、传播地区文化、拓展产品销路，实现了生产、流通与消费的良性循环。

从使用反馈看，消费券有效带动消费的同时，也存在发放渠道少、使用场景单一、数量不够等问题。家住成都市锦江区三圣街道的左佼说，自己曾抢到过一张“零售餐饮消费券”，最终因为活动商户离家远而放弃使用。湖北宜昌市民闫姣认为，消费券核销期限延长会更好。

优化投放机制

为充分挖掘消费潜力，多地结合居民实际需求和消费偏好，叠合以旧换新政策，优化投放机制，持续放大消费券的乘数效应。

刘敏介绍，在11月份四批餐饮消费券发放前，上海市商务委将充分评估消费券领取情况及核销实际，研究优化后续消费券发放方案，比如进一步优化四种消费券的发放比例、增加热门券种投放、增设消费者呼声较高的券种等。另外，还要发动重点商圈商街、商业综合体，结合进博会等重点活动，组织策划针对性的促消费活动，强化与其他种类消费券的联动，放大政策效应。

四川进一步打响“蜀里安逸”消费品牌的同时，还突出以旧换新主题，在周末、节日等重要节点，加码政策措施。四川省商务厅统计数据显示，截至10月21日12时，四川省消费品以旧换新补贴申请187.3万件，拉动相关消费近262.72亿元。

2024湖北“千县万镇 焕新消费”新能源汽车消费季近期启动，汽车以旧换新政策红利加速释放，促进汽车消费。今年四季度，湖北各地商务部门将联合行业协会、汽车销售企业、生产企业，组织开展新能源汽车下乡、“车行楚天”汽车促消费等系列活动，不断促进汽车以旧换新政策效应向县城和乡镇拓展。

今年前9个月，湖北新能源乘用车销售量、报废汽车回收量、二手车交易量分别同比增长46.9%、60.7%、11.2%。截至10月25日，全省汽车报废更新补贴申请3.49万份，带动新车消费约43.66亿元，已向消费者发放补贴3.844亿元；汽车置换更新申请9.39万份，带动新车消费约180.26亿元，已向消费者发放补贴4.714亿元。湖北省商务厅厅长龙小红介绍，力争到今年底，全省汽车报废更新、置换更新分别达到4.5万辆、12.5万辆，家电以旧换新170万套。