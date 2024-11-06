上海冰雪消费“四季热”

上海市6支区队、2支青少年俱乐部竞技队共60余名高山滑雪及单板平行回转项目运动员近日来到上海耀雪冰雪世界参加训练。孩子们在教练的指导下，认真完成雪上的训练安排，情绪高昂。

上海市静安区滑雪协会教务长罗浩介绍，往年青少年队员集训往往需要前往黑龙江、四川等地的大型室内雪场，甚至一些小队员在整个暑期都要离开家人。随着今年上海耀雪冰雪世界开业，在家门口完成竞技训练成为现实，此次训练也为日后在沪常态化滑雪竞技训练摸索经验。

今年9月，耀雪冰雪世界在上海开业，其“雪世界”除了迎来大批的“潮流青年”和亲子游客，也逐渐成为赛事、训练的举办场地。今年11月中旬，2024“绿舟杯”上海市学生滑雪锦标赛将在此拉开帷幕。

在罗浩看来，南方地区冰雪基础设施的普及，将吸引更多居民爱上滑雪运动，为上海本地滑雪竞技队伍的发展提供肥沃土壤；竞技队伍能够更方便、更高频次进行真雪训练，这有利于提高竞技成绩，吸引更广大市民群体尤其是年轻人关注和爱上冰雪运动。

上海冰雪消费正呈现“四季热”特点。城市里有室内雪场、冰场、滑雪模拟机等设施，让冰雪“发烧友”一年四季都可以体验冰雪运动和嬉雪活动，为传统雪季“锁定”了更多黏性用户；进入传统雪季，专业的滑雪俱乐部服务、增开直飞航班等举措，让上海市民方便地“为冰雪赴一座城”。

位于上海市闵行区的华润上海万象城冰场，今年暑假日均接待量超过340人次，其中约80%是前来训练的青少年学员。上海市民王蓓的女儿长期在此训练，商圈餐饮、游乐、电影院、书店、购物等业态齐全，女儿滑冰训练结束后，一家人在此休闲一整天。

上海市民沈颖一家则在9月就定下了寒假前往黑龙江哈尔滨的行程。“儿子3岁起，我们便带着他前往长白山、天山等地滑雪。”她感受到，冰雪资源富集的北方城市在努力提升酒店配套服务、丰富文化民俗和旅游观光活动，让南方游客倍感物有所值。

早在今年暑期，上海春秋国际旅行社（集团）有限公司便开启2024年至2025年雪季冰雪旅游产品的预售活动，其中既包括长三角地区的知名冰场，更多的则是北方冰雪度假胜地。这家航旅一体的旅游集团计划在整个雪季每天开设3班上海直飞长白山航班，并提前采购优质雪场、酒店、教练等各项资源，以满足渐行渐近的冰雪旺季需求。

“参加冰雪旅游的上海客人，逐渐从初次体验者向多次参与者和专业运动者发展。大部分游客提前4至6个月定下前往北方滑雪的行程，这印证了冰雪消费市场的巨大潜力。”上海春秋国际旅行社（集团）有限公司副总经理周卫红说。

中国旅游研究院院长戴斌评价，包括上海在内的南方地区，正成为冰雪消费深具潜力的市场。各地因地制宜发展差异化、特色化冰雪旅游，培育一批冰雪领域龙头企业和专精特新中小企业，加强冰雪场地设施建设，提升配套服务水平，将巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，推动冰雪经济成为新的增长点。

（新华社上海11月5日电 记者陈爱平）