让百姓就近治好病，也治得起病

马连庄镇，是山东青岛莱西市最北部的一个乡镇，距离青岛中心城区125公里。从2023年8月起，我被选任为莱西市马连庄镇中心卫生院业务院长，成为青岛市市立医院下沉到莱西医疗专家队伍的一员。由此，我也成为莱西市医疗改革的亲历者和见证者。

从波涛汹涌的黄海之滨到瓜果飘香的丘陵山区，于我而言既是空间距离上的跨越，更是心理意义上的跨界。虽然在此之前我甚至都没有去过莱西，但随着工作中的一次次接诊，“基层的医疗现状到底咋样”“我能做些什么”的疑问和焦虑逐渐消弭。

来之前，我就对基层缺医少药的医疗情况有所耳闻，但直到在乡镇任职之后，我才有了更直观、更现实的认识：市、县、乡、村的就医通道就像是一道道壁垒，一边是镇村医疗机构对复杂疑难病情难以早期发现，另一边是上级医院资源紧张“一号难求”“一床难求”。对于乡镇患者来说，要想接受一台二级、三级手术治疗，几乎需要一家人“搬上半个家”到100多公里以外的青岛市区大医院，等做完手术再回家安顿下来。

原来在市区坐诊时，大部分病人都愿意购买好药、进口药，而到了乡村，好多老人一个月花几十块钱买药都不舍得。在一次次农村大集上的义诊和田间地头的巡诊中，我逐渐明白，治病救人不仅仅是消除病痛的业务问题，更应该在治好病与治得起病之间寻求最优解。

因此，花钱最少、效果最好、创伤面最小、对生活影响最低，成为我们为基层群众看病的治疗标准。

经过一年多努力，我和同事们跟随莱西医改的脚步，让马连庄中心卫生院发生了“巨变”：这里设立了基层名医工作站，相继开设了泌尿外科、心内科、肌骨疼痛科、骨关节科、肛肠外科和神经内科，由青岛市市立医院和莱西市医疗集团专家下沉坐诊。在村里就可以直接内部预约县级医院甚至市里三甲医院的专家，远程心电诊断、远程影像诊断、远程医疗会诊等业务全部得以落实，实现合理有序的分级诊疗和双向转诊。其中“心电一张网”建设实现自然村全覆盖，老百姓看病难、看病贵的难题得到大大缓解。

随着诊治疗效的显现，“马连庄卫生院来了名医专家”的消息传开了。从一开始的专家坐诊信息需要通过乡村医生逐户通知村民按需预约，到现在不需要发动宣传一天门诊量最多可以达到100人次，卫生院“门可罗雀”的冷清逐渐转化为“门庭若市”的热闹。

医疗改革一年来，马连庄镇中心卫生院门诊诊疗人次同比增长17%，业务收入、技术劳务性收入均大幅提高。

但是，毕竟下沉帮扶的时间有限，我的愿望也逐渐从满足于“诊治一例是一例”转变为打造一支“带不走”的专家队伍。现在，通过坐诊带教、查房问诊、开设讲座，我们正在帮助当地青年医师快速成长，希望这些努力能够快点见效，让基层群众看病越来越方便、越来越舒心。

（本报记者朱楠、刘艳杰 本报通讯员魏康采访整理）