中小学体测，功夫重在日常

据报道，10月起，北京市多区四、六、八年级体质健康测试统测陆续进行。今年中小学体测备受家长关注，原因之一是2025年新中考改革方案落地后，体育分数在中考总分中的占比进一步提升，而北京中考政策常被视为全国义务教育发展的风向标。需要明确的是，体测的根本目的并非凸显学生运动天赋，而是切实提升青少年体质健康水平，推动“以文化人”和“以体育人”协同发展。

以体测考查儿童青少年体育运动技能的掌握程度，一方面是为了检验不同时期儿童身体运动能力发展水平，长期追踪个体健康状况，从而更好地引导青少年日常体育活动；另一方面则是为了在儿童生长发育的敏感期内，以相应的运动项目提升孩子的力量、速度、耐力、柔韧等运动素质和功能，奠定终身体育运动的基础。青少年事业是建设教育强国、体育强国和健康中国的重要组成部分，党和国家始终高度重视儿童青少年健康成长。

近年来，各地积极落实开齐开足体育课，确保“每天锻炼一小时”，学校、家庭、社会培养孩子运动习惯的意识正在逐步增强。教育部公布的数据显示，中小学生体质健康状况近年总体呈现逐步提升的趋势，其中，优良率由2016年的26.5%上升至2021年的33%。此外，国家统计局《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》统计监测报告显示，2022年，中小学生《国家学生体质健康标准》达到优良的比例为55.1%，比2021年提高1.3个百分点。但与此同时，当前仍不乏将体测作为考试项目而应付了之的学校、家庭。不少学生平时不注重体能储备，等到准备参加体育测试时才“临时抱佛脚”，每天进行超负荷的“突击式”训练，以期在短时间内快速提高成绩，这不仅偏离了体测的初衷，反而让健体变成了伤身。

对于体测，我们更应将其视作提升学生体能的重要方式。当前，发挥体测在增强儿童青少年体育运动能力、提升体质健康水平和促进人的全面发展等方面的重要作用，还可从以下几个方面持续发力。一是根据儿童青少年成长规律设计更加多元的运动项目，让每个孩子都能发现自己的体育爱好，熟练掌握至少一项体育技能。二是进一步引导家长认识并践行运动促进健康的科学理念，主动带领、陪伴孩子参加体育锻炼，建立共同的体育爱好，形成浓厚的家庭体育氛围，让体育回归家庭与孩子本性。三是推动学校体育和家庭体育二者相融合，实现家校双方同向发力。四是加强社区运动场地和健身设施建设，为孩子参与体育运动提供更便利的身边场所。五是充分发挥社会体育培训机构的作用，加强教练员在儿童青少年生长发育规律、体育运动教学方法、运动心理学等方面的综合技能培训，提高校外体育培训的科学性和全面性。形成以家庭体育为基础、学校体育为主阵地、社区体育为延伸、体育培训机构为补充的青少年体育立体发展模式。

（作者：胡博然，系国家体育总局体育科学研究所助理研究员）