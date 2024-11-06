中国国际消费中心城市精品消费月在沪启动

本报上海11月5日电（记者孟歆迪、颜维琦）中国国际消费中心城市精品消费月11月3日在上海举行启动仪式，上海迎进博消费嘉年华活动同步启动。

举办中国国际消费中心城市精品消费月，是贯彻党中央、国务院决策部署的实际行动，是提振消费的标志性活动，有利于更好满足人民美好生活需要，也有利于充分发挥国际消费中心城市引领带动作用。

作为实施“提振消费行动”的标志性活动和“消费促进年”的重头戏，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等5个国际消费中心培育建设城市，于11月举办精品消费月。活动采取“1+4+N”形式，将举办精品首发季，围绕精品购物、精品美食、精品旅游、精品展演四大板块开展系列消费促进活动，激发市场活力，促进消费提质扩容。

启动仪式上，上海、北京、天津、重庆、广州五市市长分别介绍了本市重点活动及亮点举措。中国商业联合会等行业协会发布联合倡议和配套举措。上海、北京、广州、天津、重庆等地重点商圈、步行街和企业代表发布特色促销措施。

据介绍，上海将以“申城五新”为主线，围绕“进博首发新潮流”“全球美食新味道”“精品惠购新福利”“都市乐游新场景”“消费联动新体验”，推出一批更大力度的促消费政策，举办一批更具影响的促消费活动，实施一批更加友好的优环境举措，更大程度释放精品消费月和消费嘉年华的叠加效应。