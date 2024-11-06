从体检大数据中“挖”出健康变化大趋势

很多人每年都会体检，体检报告中那些向上向下的箭头，提醒我们要关注自身健康。那么，一群人的体检数据有什么用？11月5日，中国人民大学统计学院和北京市体检中心联合发布《北京城市体检人群体质健康指数报告》（以下简称《报告》），从1001363人次30岁及以上的体检数据中，挖掘人群健康状态变化趋势，构建人群健康“晴雨表”。

北京市体检中心承接了北京地区众多企事业单位职工的体检工作，在过去17年积累了大量体检数据。在对数据抽样和脱敏处理后，《报告》共纳入2006年到2022年100多万人次的体检数据，并构建了北京城市体检人群体质健康质量指数。该指数从身体形态与基本功能（包括身体质量指数BMI、腰臀比、血压、心率等）、日常活动适应能力（包括视力、牙齿、骨密度等）、心脑血管及内分泌功能、肝肾功能、免疫状态（包括淋巴细胞绝对值、单核细胞绝对值、中性粒细胞绝对值等）5个维度进行测量。

中国人民大学统计学院副教授王瑜在《报告》发布会上介绍，2006年到2022年，北京城市30—44岁、45—59岁及60岁以上体检人群体质健康质量指数得分及各维度得分均较为稳定，其中生活适应能力得分较低，但呈上升趋势。值得注意的是，3个年龄组体检人群身体形态与基本功能得分在2020年后下降趋势较为明显。

其中，北京城市体检人群基本功能得分、日常活动适应能力得分、心脑血管和内分泌功能得分、肝肾功能得分均随着年龄上升而下降，60岁以上年龄组的日常活动适应能力得分要远低于其他两个年龄组。王瑜指出，我国老龄人口比例在持续增加，需要按照老年人的服务需求开展相应的适老化、智能化改造，为日常活动适应能力下降的老年人提供更好的养老保障。

《报告》还显示，北京城市体检人群心脑血管及内分泌功能得分相对稳定，但单项分析提示对BMI、血压、血尿酸、胆固醇及低密度脂蛋白的控制仍需加强。过去17年里，北京30岁以上体检人群的空腹血糖、高密度脂蛋白得分相对稳定，但BMI、血压、血尿酸的得分呈下降趋势。随着经济发展、人民生活水平提高和人均寿命的增加，老年人中患慢性病的比例提高，防控压力有所增大。

从性别来看，2006年至2022年，30—44岁及45—59岁体检人群女性体质健康质量指数得分要高于男性，而60岁以上体检人群男性体质健康质量指数得分则高于女性。另外，在慢性非传染性疾病相关变量的单项分析中发现，不同性别体检人群在8个变量得分上均存在显著差异。“这些发现提示我们，影响男女性人群的健康问题是不同的，而且随着年龄增长，相应的问题也会发生变化，在制定干预计划时要更有针对性。”王瑜说。

体质健康质量指数给出的个人健康得分以及其在体检人群中的位置，有助于对个人健康进行精准施策。参加体检的个人可以从5个维度了解自身的身体健康水平以及与同年龄段人群的差距，从而有针对性制订健康改善计划。

多位医学专家在发布会上指出，《报告》提示，我们需要进一步做好健康教育，提升人群健康素养，并应分年龄确定不同的健康教育重点。

王瑜强调，北京城市体检人群体质健康指数的构建，旨在基于健康大数据反映体检人群的健康现状，为中国公共卫生事业与预防医学的发展提供数据支撑，也为政府有关部门制定、实施或完善相关健康政策提供参考。