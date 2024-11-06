掌握生殖健康知识 更好孕育新生

生殖健康是人类健康的第一步。生殖健康的含义是指在生命每个阶段中个体的生殖系统、生殖过程和生殖功能的状况，包括与生殖相关的身体健康和心理健康。哪些因素容易影响生殖健康？又该如何应对？为此，人民网采访了温州医科大学附属第二医院育英儿童医院产科副主任医师邱海凡。

邱海凡介绍，年龄、遗传因素、生活方式、营养、环境和心理状况等，都有可能影响生殖系统健康，对生育力造成影响。其中，年龄是影响生育能力较为重要的因素，25～30 岁是女性生育的黄金年龄段。随着年龄的增长，女性生育力会逐渐下降。年龄大于35周岁的女性属于“高龄产妇”，35周岁以后，卵子的数量及质量逐年下降，妊娠成功率随之下降且受孕后不良妊娠结局如难免流产、胎儿出生缺陷发生率增加，孕期也容易出现如妊娠期高血压疾病、妊娠期糖尿病等妊娠并发症。因此，把握生育时钟、适龄生育很重要。

“在怀孕这件事上除了要关注年龄因素，做好孕前准备和孕期检查也很关键。”邱海凡指出，日常饮食应多摄入新鲜蔬菜、水果、全谷物、坚果、优质蛋白质和富含ω-3不饱和脂肪酸的鱼类。减少加工食品和高糖食物的摄入，避免过度摄入咖啡因和酒精。戒掉不良生活习惯，比如抽烟喝酒、熬夜、久坐不运动等。保持规律的中等量运动，每周运动4天～5天，每天半个小时以上，快走、慢跑、游泳、打球、跳舞都合适。

邱海凡表示，对于生殖系统健康问题，“早发现、早诊断、早治疗”很关键。建议有生育意愿的育龄女性前往正规医疗机构进行相关检查，看身体状况是否适合怀孕。在这个过程中，通过咨询医生，结合各项检查指标，共同讨论，医生会根据夫妻双方的身体情况，对生育力进行诊断性评估，同时对如何科学备孕进行指导。

“怀孕后一定要定期接受孕期检查，接受妊娠风险筛查评估。世界卫生组织建议产前检查次数不少于8次，有高危因素者应适当增加检查次数。定期产前检查能够动态监测胎儿发育情况，及时发现妊娠并发症或合并症，并进行相应处理。”邱海凡强调。