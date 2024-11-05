罗氏制药边欣：搭上“进博快车”，惠及更多中国患者

11月5日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海国家会展中心开幕。作为“进博老朋友”，罗氏制药已连续七年赴进博会之约。今年是罗氏制药在华成立三十周年，罗氏以“华彩三十，聚氏未来”为主题，在1000平方米的展台上展示3款即将在中国上市的全球创新产品，还带来超过30款已上市和即将在华上市的全产品矩阵及创新解决方案。

罗氏制药在进博会上的展台。（受访者供图）

“进博会不仅是中国坚持高水平对外开放的窗口，更是汇聚全球创新的绝佳舞台。罗氏连续七年‘打卡’进博会，受益于进博会强大的溢出效应，并借助新药审评审批制度和相关政策东风，罗氏展出的多款全球创新产品都搭上了‘进博快车’，从‘展品’变为‘商品’，充分彰显了‘中国速度’，更快惠及更多的中国患者。”罗氏制药中国总裁边欣介绍说。

在边欣看来，进博会不仅为创新成果提供了绝佳展示平台，也为各方连接生态圈合作伙伴搭建了共创机遇、共享未来的桥梁。“今年喜逢罗氏制药在华成立三十周年，站在而立之年的新起点，我们期待依托进博会继续拥抱开放、深化合作，与中国医疗健康事业同频共振。未来，我们将不断加大在华投资，持续深耕中国市场，全面强化端到端的完整医药价值产业链，升级本地化生产布局和投资，让罗氏的创新药惠及更多患者。”她说。

前不久，罗氏制药全球发布了2030愿景——“以20款颠覆性药物，应对社会疾病重负”，聚焦抗肿瘤、神经科学、眼科、免疫、心血管及代谢五大重点疾病领域。本届进博会，罗氏带来3款即将在华上市的全球创新产品，以及包含慢阻肺等疾病领域创新成果的未来产品管线，吸引了众多关注。此外，罗氏在华未来管线也亮相进博舞台，覆盖慢阻肺、心血管、糖尿病及代谢领域。