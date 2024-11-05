人民健康“五进”关爱服务计划再次走进中国石化

10月30日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）再次走进中国石化，为广大职工送来深秋健康“福利”。

“五进”计划再次走进中石化。

结合前期调研，本场“五进”计划围绕职工健康需求，设置了健康管理、营养膳食、科普互动竞赛以及由名医“坐镇”的健康咨询等一系列丰富多样的健康服务。多元化的形式、沉浸式的体验，不仅让职工了解到了多种多样的健康知识，也收获了不少职工的好评。

在健康管理专区，眼底筛查、智慧中医脉诊、口腔检测等多种健康检测服务吸引了不少职工参与，尤其是智慧中医脉诊检测更是早早排起了长队。

在营养膳食专区，设置了营养膳食科普、乡村振兴营养农产品体验、科普答题互动等环节，一些职工用手机拍摄记录现场展示的多种科普知识后表示：“原来小米里含有丰富膳食纤维，日常生活中还真有不少营养误区。”

健康咨询专区邀请了中国医学科学院北京协和医院副主任医师严雪敏、中国医学科学院北京协和医院副主任医师柴晓峰、首都医科大学附属北京朝阳医院主任医师安立、北京大学第一医院主任医师李秀清、北京回龙观医院副主任医师宋崇升、首都医科大学附属北京积水潭医院主任医师胡临6位专家为职工提供包括消化、内分泌、呼吸、骨科以及心理等多个维度的健康咨询服务。“平时工作忙，也没有时间去医院，这种咨询服务真的太方便了，来提供咨询的都是专家，靠谱又安心。”“心理健康也是健康中很重要的部分，尤其是小孩子的心理健康需要格外关注，我的孩子正在青春期，特意来咨询医生。”参与的职工纷纷表示。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。